Bisher macht das Börsenjahr Anlegern gute Laune. Dabei gibt die Weltlage für überschießenden Optimismus wenig Anlass. "Man sollte nicht in Crash-Angst verfallen. Doch es könnte an der Zeit sein, zumindest einen Teil der jüngsten Gewinne zu realisieren", kommentiert Carsten Gerlinger, Managing Director und Head of Asset Management bei Moventum AM. Waren das schon die ersten Anzeichen einer Schwäche? Nach 18 Allzeithochs und einem Plus von gut 14 Prozent seit Jahresanfang hat der Dax Mitte voriger Woche deutlich nachgegeben. Auch der ...

