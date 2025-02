News von Trading-Treff.de So startet der DAX nach der Bundestagswahl in die neue Woche, die Wall Street hatte einen Schwächeanfall. Mit den Aktien der Woche Nvidia, HomeDepot, Walmart, Palantir und weiteren Werten im Porträt. Bundestagswahl als Kurstreiber im DAX? Trotz des Abschwungs in der Vorwoche mit drei negativen Handelstagen ist der Monat Februar beim DAX noch positiv geblieben. Auf Sicht von 4 Wochen steht der Index sogar 5 Prozent im Gewinn. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...