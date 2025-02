Athen, Griechenland (ots) -Die Sunlight Group (https://www.sunlight-group.com/de/global/), ein Mitglied der Olympia Group (https://www.groupolympia.com/) und ein Technologieunternehmen, treibt mit innovativen und hochwertigen Energiespeicherlösungen die vollelektrische Zukunft voran. Auf der LogiMAT 2025 wird Sunlight die hochmoderne Lithium-Batterie LiONFORCE TP200 vorstellen und einen ersten Ausblick auf das neue Energy as a Service (EaaS)-Modell geben. Diese Ansätze unterstreichen die Strategie von Sunlight, nachhaltige und kosteneffiziente Lösungen voranzutreiben und gleichzeitig Unternehmen zu ermöglichen, ihre Investitionen in die Energieinfrastruktur zu optimieren.Mit dem Ziel, die industrielle Mobilität und Effizienz zu stärken, stellt die Sunlight Group auf der LogiMAT die LiONFORCE TP200 vor - eine hochmoderne Lithium-Batterie, die speziell für industrielle Flurförderzeuge und die Intralogistik entwickelt wurde. Mit verschiedenen Kapazitäts- und Spannungsoptionen ist die TP200 eine vielseitige Lösung für leichte bis anspruchsvolle Aufgaben. Sie kann in mehr als 2.500 Staplermodellen zum Einsatz kommen und zeichnet sich durch Schnellladefähigkeit, Möglichkeiten zur Remote-Überwachung und ein intelligentes Energiemanagement aus - ein wesentlicher Bestandteil der Sunlight-Strategie zur Optimierung der industriellen Mobilität und Effizienz.Das Energy as a Service-Modell ist der erste Schritt zu einer vollständig verwalteten Energielösung für Lager und Logistikzentren. Es ermöglicht Unternehmen, energiebedingte Ausfallzeiten zu reduzieren und Kosten besser zu kontrollieren sowie sich auf ihre Kernaufgaben zu konzentrieren und gleichzeitig ihre ESG-Ziele zu erreichen. Das EaaS-Modell der Sunlight Group ist darauf ausgelegt, den Energieverbrauch und damit auch die Nachhaltigkeitsbestrebungen zu optimieren und bietet eine nahtlose, effiziente und kostengünstige Lösung für das industrielle Energiemanagement.Holger Aschke, Chief Commercial Officer der Sunlight Group, betont:"Unsere Mission ist es, die industrielle Mobilität der Zukunft mit intelligenteren und nachhaltigeren Energielösungen zu unterstützen. Immer mehr Unternehmen setzen auf Lithium-Ionen-Batterien. Unsere LiONFORCE TP200 liefert dafür zuverlässige und intelligente Energie, die ihren Betrieb am Laufen hält.Flurförderzeuge mit Lithium-Batterien sind der Motor der Zukunft in wichtigen Märkten - und wir helfen Unternehmen dabei, smarter zu arbeiten und mit innovativen Energiespeicherlösungen nachhaltiger zu werden. Gleichzeitig bauen wir das Energy as a Service (EaaS)-Modell auf, um das Energiemanagement zu vereinfachen, mit dem Kosten reduziert und die Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit gefördert werden."Die Sunlight Group ist Vorreiter der Elektrifizierung in der industriellen Mobilität und gestaltet den Wandel hin zu nachhaltigeren Energielösungen aktiv mit. Während die Lithium-Ionen-Technologie bis 2030 den Markt beherrschen wird, ist Sunlight mit seiner breiten Produktpalette auf die sich verändernden Bedürfnisse seiner weltweiten Kunden ausgerichtet. Durch ein globales Fertigungsnetzwerk stellt das Unternehmen die Lieferung leistungsstarker und zuverlässiger Batteriesysteme sicher.Treffen Sie die Sunlight Group auf der LogiMAT 2025Die LogiMAT 2025 findet vom 11. bis 13. März in Stuttgart statt. Wie gewohnt wird unser Expertenteam der Sunlight Group und von Triathlon vor Ort sein, um Ihnen umfassende Informationen, Live-Demonstrationen und individuelle Beratung anzubieten - besuchen Sie uns an Stand #10C61 in Halle 10.Über Sunlight Group Energy Storage SystemsMit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien ist die Sunlight Group ein führender Hersteller von Antriebsbatterien für die Intralogistik, die insbesondere in Elektrostaplern zum Einsatz kommen, sowie von Energiespeichersystemen für netzgebundene sowie netzunabhängige und stationäre Anwendungen. Sunlight beliefert den internationalen Markt mit innovativen und kosteneffizienten Produkten, die in hochmodernen Fertigungsstätten in Griechenland, Italien, Deutschland, Israel und den USA hergestellt und assembliert und anschließend entweder direkt oder über ein Netzwerk autorisierter Partner in mehr als 115 Ländern vertrieben werden. Sunlight unterhält außerdem Vertriebsbüros und bietet eine umfassende Kundenbetreuung, After-Sales-Service und Logistikdienstleistungen in den Produktionsländern sowie in Rumänien, den Niederlanden, Dänemark, Luxemburg, Frankreich, Großbritannien, Portugal, Spanien und Australien.Mit einem spezialisierten Team von Wissenschaftlern, F&E-Zentren und basierend auf mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Lithium-Ionen-Innovationen adressiert die Sunlight Group Investitionen in neue Technologien. Ziel ist die nachhaltige Entwicklung integrierter, softwarebasierter Energiespeicherlösungen. Das Unternehmen verbindet sein Geschäftsmodell der Kreislaufwirtschaft, das durch den Betrieb einer der fortschrittlichsten Recyclinganlagen Europas ermöglicht wird, mit einem technologieunabhängigen Ansatz und datengestützten Erkenntnissen, um umweltfreundliche Speicherlösungen für die Bereiche industrielle Mobilität, Freizeitmobilität und Energiespeichersysteme zu entwickeln. Lösungen, die nachhaltige Energie zugänglicher und zuverlässiger machen und die Energiewende und -sicherheit unterstützen. Als stolzer Teilnehmer am United Nations Global Compact hat sich die Sunlight Group dazu verpflichtet, ihre Strategien und Geschäftsaktivitäten an den universellen Prinzipien der Menschenrechte, der Arbeitsbedingungen, des Umweltschutzes und der Korruptionsbekämpfung auszurichten sowie Maßnahmen zu ergreifen, mit denen gesellschaftliche Ziele gefördert werden.Sunlight ist Mitglied der Olympia Group, einer internationalen Investmentgesellschaft mit einem breit angelegten Business-Ökosystem aus Portfolio-Unternehmen, das sich über 8 Länder erstreckt.Weitere Informationen finden Sie unter:https://www.the-sunlight-group.com/de/global/Pressekontakt:Sunlight Group Press Office, press@sunlight.gr; +30 2106245420Angeliki Eleftheriou a.eleftheriou@sunlight.gr +30 210 624 5800Stefan Westemeyer, stefan.westemeyer@triathlon.group; +49 911 14691260 / +49 160 951 287 54Original-Content von: Sunlight Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176138/5977598