Das Mainzer Biotechnologie-Unternehmen BioNTech steht kurz vor der Veröffentlichung seiner Geschäftszahlen für das vierte Quartal sowie das gesamte Geschäftsjahr 2024. Die Präsentation der Finanzergebnisse ist für den 10. März 2025 angesetzt, wobei das Unternehmen im Rahmen einer Telefonkonferenz und eines Webcasts einen umfassenden Einblick in die aktuelle Geschäftsentwicklung geben wird. Die Veranstaltung, die um 13:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit stattfindet, richtet sich an Investoren, Finanzanalysten und die interessierte Öffentlichkeit. Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich über einen speziellen Link für die Live-Telefonkonferenz anzumelden und erhalten nach der Registrierung die entsprechenden Zugangsdaten.

Innovative Entwicklungen im Fokus

BioNTech hat sich als globaler Vorreiter in der Immuntherapie-Forschung etabliert und verfügt über ein breit gefächertes Portfolio an Produktkandidaten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Entwicklung von individualisierten Therapien und standardisierten Medikamenten auf mRNA-Basis. Besonders hervorzuheben sind die innovativen CAR-T-Zelltherapien sowie verschiedene proteinbasierte Therapeutika, die sich derzeit in der Entwicklung befinden. Neben der Onkologie-Pipeline forscht das Unternehmen gemeinsam mit renommierten Partnern an mRNA-Impfstoffkandidaten gegen verschiedene Infektionskrankheiten.

