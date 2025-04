Der DAX hat die stärkste Woche seit über zwei Jahren hinter sich. Auch am Freitag schloss er klar im Plus. Heute dürfte zunächst ein ruhiger Start anstehen. Die nächsten Tage haben es allerdings in sich, der deutsche Aktienmarkt hat viele Themen zu verarbeiten. Alle Informationen finden Sie im Video:

Den vollständigen Artikel lesen ...