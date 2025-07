Die Aktie des Rüstungskonzerns Hensoldt konnte das Hoch mit rund 107 € von Anfang Juni nicht halten. Am Mittwoch verliert sie kräftig und steht aktuell knapp unter 90 €. Ist sie durch den Kursrückgang wieder attraktiv geworden? Positives Momentum flacht ab Als US-Präsident Trump Anfang des Jahres die Unterstützung der USA für Europa im Kriegsfall infrage stellte, sprangen die Rüstungsaktien an und explodierten; so auch Hensoldt. In der Spitze erreichte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...