Im Kampf gegen Versicherungsbetrug gilt es unter anderem, manipulierte Bilder als solche zu erkennen. Bei der Nürnberger Versicherung kommt hierfür das eigens entwickelte System BUBE zum Einsatz, das verschiedene KI-Methoden bei der Bildanalyse verwendet.Ein Artikel von Wolfgang Färber, Teamlead Schaden-/ Leistungsregulierung in der IT der Nürnberger Versicherung Die Betrugsabwehr in der Versicherungsbranche steht oft im Konflikt mit dem Bestreben, den Versicherten schnellstmöglich ihre Leistungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...