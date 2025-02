CUPERTINO, Kalifornien (IT-Times) - Der US-Technologiekonzern Apple will in den USA investieren und zahlreiche neue Arbeitsplätze schaffen, gab das Unternehmen heute bekannt. Apple Inc. (Nasdaq: AAPL, ISIN: US0378331005) wird angesichts der von Trumps Zöllen bedrohten US-Arbeitsplätze des Unternehmens...

Den vollständigen Artikel lesen ...