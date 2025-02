Der Energiekonzern RWE verzeichnete am Montag einen bemerkenswerten Kursanstieg an der Börse. Die Aktie des Unternehmens legte im XETRA-Handel um 2,6 Prozent zu und erreichte einen Wert von 29,89 Euro. Im Handelsverlauf wurde sogar ein Tageshoch von 29,96 Euro markiert, wobei das Handelsvolumen mit über 1,1 Millionen gehandelten Aktien auf ein gesteigertes Anlegerinteresse hindeutete. Diese positive Entwicklung steht im Zusammenhang mit den Ergebnissen der Bundestagswahl, die insbesondere den Energiesektor und Versorgerwerte beflügelte.

Analysten sehen weiteres Wachstumspotenzial

Die Perspektiven für die RWE-Aktie bleiben auch weiterhin vielversprechend. Marktexperten haben ein mittleres Kursziel von 41,81 Euro ausgerufen, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Für das laufende Geschäftsjahr prognostizieren Analysten einen Gewinn je Aktie von 3,02 Euro. Zudem wird eine Erhöhung der Dividende von 1,00 Euro auf 1,10 Euro erwartet, was das Vertrauen in die nachhaltige Ertragskraft des Unternehmens unterstreicht.

