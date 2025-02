NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Berkshire Hathaway stehen am Montag bei Anlegern positiv im Rampenlicht. Das Investment-Konglomerat von Starinvestor Warren Buffett hatte am Wochenende Geschäftszahlen vorgelegt und dabei für das vierte Quartal einen 71 Prozent höheren Betriebsgewinn ausgewiesen. In der Folge zogen die für Anleger erschwinglichen Aktien der B-Gattung um etwa ein Prozent an. Sie näherten sich mit 483 Dollar dem Rekordhoch aus dem November, das bei 491,67 Dollar steht.

Ebenfalls börsengehandelt werden die A-Aktien, die allerdings mit einem Kurs von zuletzt 718.750 US-Dollar nicht für jedermann als Investition in Frage kommen. Für diese erhöhte die UBS am Montag ihr Kursziel auf gut 836.000 Dollar. Die Holdinggesellschaft habe das Jahr stark beendet und mit ihrem operativen Ergebnis die Erwartungen übertroffen, schrieb der Experte Brian Meredith. In dem aktuell von Unsicherheit geprägten Marktumfeld sei Berkshire eine attraktive Geldanlage.

Berkshire Hathaway ist an der Börse mit einer Bewertung, die zuletzt die Marke von einer Billion US-Dollar überschritten hat, nach den "Magnificent 7" die wertvollste US-Aktie - in etwa gleichauf mit dem Nvidia -Konkurrenten Broadcom .

Damit ist Berkshire das mit Abstand wertvollste US-Unternehmen, das nicht direkt dem Technologiesektor zugeordnet werden kann. Von diesem profitiert das Unternehmen auf Umwegen über Beteiligungen etwa an Apple ./tih/ajx/mis