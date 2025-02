Der Rapid-Präsident und einstige ORF-General Alexander Wrabetz wird neuer Finanzminister. Da sind sich die Mitarbeiter im BMF sicher. Im Finanzministerium sind sich die Mitarbeiter bereits sicher: Alexander (Wrabetz) wird neuer Finanzminister und damit auch ihr Chef für die nächsten fünf Jahre. In den Gängen des Stadtpalais von Prinz Eugen in der Himmelpfortgasse 8 in Wien ist Alexander Hauptgesprächsthema - vor allem auch, wer seinen Posten verlieren wird oder welche Karriereschritte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...