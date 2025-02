Vancouver, British Columbia - 24. Februar 2025 / IRW-Press / Libero Copper & Gold Corporation (TSXV: LBC, OTCQB: LBCMF, FWB: 29H) ("Libero Copper" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es mit der Aufnahme in das jährliche Ranking der TSX Venture 50 für 2025 als eines der 50 leistungsstärksten Unternehmen aus über 1.600 an der TSX Venture Exchange ("TSXV") notierten Emittenten anerkannt wurde. Die Auswahl erfolgte nach den folgenden gleich gewichteten Kriterien: einjährige Aktienkurssteigerung, Wachstum der Marktkapitalisierung und konsolidiertes kanadisches Handelsvolumen.

Auf der Rangliste der TSX Venture 50 sind die innovativsten und wachstumsstärksten Unternehmen an der Börse vertreten, womit jene Emittenten gewürdigt werden, die eine starke Leistung, bedeutende Meilensteine und eine beträchtliche Wertschöpfung für die Aktionäre erzielt haben.

Ian Harris, President & CEO von Libero Copper, sagt dazu:

"Die Aufnahme in die TSX Venture 50 ist der krönende Abschluss eines vom Wandel geprägten Jahres für Libero. Im Jahr 2024 haben wir das Sponsoring von Frank Giustra und der Fiore Group genutzt und sind durch den unermüdlichen Einsatz unseres Teams unserer Verpflichtung nachgekommen, zu remobilisieren und Mocoa wieder als Vorzeige-Kupfer-Molybdänprojekt aufzubauen. Nachdem wir unsere Position als Underdog hinter uns gelassen haben, gehen wir nun mit neuem Schwung in das Jahr 2025 - gestützt auf eine gestärkte Führung und die strategische Bedeutung von Kupfer für die Energiewende in Kolumbien. Mocoa wird unserer Ansicht nach ein Eckpfeiler im aufstrebenden Kupfersektor des Landes sein."

Tim Babcock, President der TSX Venture Exchange, meint:

"Die Leistung der TSX Venture 50 unterstreicht die strategische Bedeutung von natürlichen Ressourcen und Innovationen mit großem Wachstumspotenzial in Kanada. Angesichts der zunehmenden Nachfrage nach kritischen Mineralen, Energiesicherheit und -umstellung sowie fortschrittlicher Fertigung zeigt die diesjährige TSX Venture 50, wie die TSXV kanadischen Unternehmen die Möglichkeit gibt, Kapital zu beschaffen, ihren Betrieb auszubauen und zu einer sicheren und wohlhabenden Zukunft für Kanada beizutragen."

Über die TSX Venture 50

Die TSX Venture 50 für 2025 ehrt die 50 besten an der TSX Venture Exchange notierten Unternehmen auf Grundlage der Aktienkurssteigerung, des Wachstums der Marktkapitalisierung und des konsolidierten kanadischen Handelsvolumens im vergangenen Jahr. Weitere Einzelheiten zur TSX Venture 50-Rangliste finden Sie unter tsx.com/venture50.

Über Libero Copper

Libero Copper wird von einem Team geleitet, das mit einzigartigen Erfahrungen aufwarten kann. So hat es Projekte von der Ressourcenentdeckung bis hin zur Errichtung geleitet, wozu auch einige der wenigen großen Kupferprojekte zählten, die in den letzten 20 Jahren errichtet wurden. Angesichts dieser praktischen Erfahrung legt Libero Copper seinen Schwerpunkt auf Partnerschaften, Verantwortung, Vertrauen und ein unermüdliches Engagement für nachhaltigen Fortschritt.

Das Herzstück des Portfolios von Libero Copper ist die Porphyr-Kupfer-Molybdän-Lagerstätte Mocoa in Putumayo (Kolumbien) - ein wichtiges Asset, auf dem das Unternehmen aktiv bohrt. In einem Markt, der zunehmend nach neuen Kupfervorkommen verlangt, konzentriert sich Libero darauf, die Basis der Mocoa-Ressourcen systematisch zu erweitern und das Risiko zu verringern.

Dank der Unterstützung der Fiore Group und ihrer ambitionierten Vision für den Aufbau eines Unternehmens ist Libero Copper nun in der einzigartigen Position, eine entscheidende Lücke in der Kupferindustrie zu schließen - und zwar indem es Großprojekte bis zur Errichtung vorantreibt. Mit diesem Ansatz ist Libero Copper bestrebt, eine dauerhafte Wertschöpfung für alle Stakeholder zu schaffen und sich an vorderster Front zu positionieren, um der wachsenden globalen Nachfrage nach Kupfer nachzukommen - dem Metall, das den Fortschritt in der modernen Wirtschaft vorantreibt.

Weitere Informationen

Ian Harris

Chief Executive Officer

+1 604 294 9039

harrris@liberocopper.com

Tetiana Konstantynivska

Vice President Investor Relations

+1 778 829 8455

mailto:tk@liberocopper.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. Alle darin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich Aussagen über die erwarteten Bohrungen und die daraus resultierenden anderen Aktivitäten und Leistungen des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: den Zeitplan und den Erfolg für die Weiterentwicklung des Projekts Mocoa, sind als zukunftsgerichtet zu betrachten. Obwohl Libero Copper der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, beinhalten Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, die Volatilität der Stammaktien des Unternehmens, die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen, die Ungewissheit von Reserven- und Ressourcenschätzungen, die Risiken, die mit dem Nichterreichen der Produktion verbunden sind, Verfahrens-, Genehmigungs- und Meldepflichten, Risiken im Zusammenhang mit der Betriebstätigkeit in Auslands- und Entwicklungsländern und der Einhaltung ausländischer Gesetze, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Änderungen ausländischer Gesetze und einer sich ändernden Bergbaupolitik und lokalen Eigentumsvorschriften in Kolumbien, die allgemeine Wirtschafts-, Markt-, politische oder Geschäftslage sowie behördliche und administrative Genehmigungen. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78628Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78628&tr=1



