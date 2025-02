München (ots) -Die Gäste:Sigmar Gabriel, SPD(ehem. Parteivorsitzender)Armin Laschet, CDU (ehem. Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen)Giovanni di Lorenzo (Die Zeit)Kerstin Palzer (ARD-Hauptstadtstudio)Gabor Steingart (The Pioneer)Deutschland nach der WahlEs diskutieren der ehemalige SPD-Parteivorsitzende und Außenminister Sigmar Gabriel und der frühere NRW-Ministerpräsident und ehemalige Kanzlerkandidat Armin Laschet CDU).Drei Jahre Krieg in der UkraineGesprächsgäste werden kurzfristig bekanntgegeben.Es kommentieren: Der Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit Giovanni di Lorenzo, die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Kerstin Palzer und der Herausgeber des Pioneer Briefing Gabor Steingart.maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarPressekontakt:Fotos unter: www.ard-foto.deAgnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5977742