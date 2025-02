© Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

Die deutschen Aktienmärkte legen am Montag zu. Die Wahlergebnisse deuten auf eine Regierungsbildung der GroKo hin. So könnte es an den Märkten laut Analysten weitergehen.Der DAX eröffnet die Börsenwoche mit einem dicken Plus: Rheinmetall gehört mit einem Kursanstieg von über vier Prozent zu den größten Gewinnern. UBS-Analyst Sven Weier erwartet steigende Rüstungsausgaben unter der neuen Regierung. Sein Kursziel für die Aktie liegt mit 1.208 Euro auf einem Rekordniveau. Zu den wenigen Verlierern im DAX zählt Siemens Energy. Friedrich Merz von der CDU scheint mit der SPD eine Koalition zu formen. "Die Tatsache, dass es nur eine Option gibt, könnte den Einfluss der Konservativen bei der …