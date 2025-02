Global Uranium liegt im Zeitplan, um Anfang März mit den Bohrungen zu beginnen

24. Februar 2025 - Calgary, Alberta / IRW-Press / Global Uranium Corp. (CSE: GURN | OTC: GURFF | FWB: Q3J) (das "Unternehmen") freut sich, ein Update zu seinem Bohrprogramm auf dem Projekt Northwest Athabasca ("NWA"), einem Joint Venture mit dem Betreiber Forum Energy Corp. (der "Betreiber") im Norden von Saskatchewan, bekannt zu geben. Die Mobilisierungsarbeiten schreiten voran und das Unternehmen ist weiterhin auf bestem Weg, um die Bohrungen Anfang März aufnehmen zu können.

Die Arbeiten am Standort machen zügige Fortschritte, und das Team befasst sich aktiv mit der Logistik, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Der Betreiber hat den Lufttransport von Personal und wichtigen Materialien arrangiert und der erste Flug soll bereits in wenigen Tagen eintreffen. Schwerere Ausrüstung und zusätzliches Material werden je nach Bedarf angeliefert. Die Vorbereitungen vor Ort kommen gut voran, wobei der Schwerpunkt auf der Einrichtung der Landebahn und des Camps zur Unterstützung des laufenden Betriebs liegt. Mit der ausgearbeiteten strategischen Planung soll der stetige Fortschritt gewährleistet werden, sodass das Bohrprogramm planmäßig und erfolgreich abgewickelt werden kann.

Das Unternehmen hat seine Bohrziele auf Grundlage der kürzlich neu aufbereiteten geophysikalischen Daten weiter eingegrenzt. Das erste Bohrziel ist leicht zugänglich, und es wird erwartet, dass zusätzliche geophysikalische Messergebnisse die genaue Zielbestimmung weiter verbessern werden. Derzeit wird ein Vertrag über die Durchführung einer Vermessung des spezifischen Widerstands ausgehandelt, wobei die Datenerfassung voraussichtlich etwa 2 bis 3 Wochen dauern wird. Die Bohrungen werden erwartungsgemäß Anfang März aufgenommen, sofern die Witterungsbedingungen dies zulassen.

"Wir freuen uns über die stetigen Fortschritte auf dem Projekt Northwest Athabasca, denn wir nähern uns dem Start unseres Winterbohrprogramms. Das Team hat hervorragende Arbeit bei der Verwaltung der Logistik geleistet, um einen reibungslosen Mobilisierungsprozess zu gewährleisten, weshalb wir auf bestem Weg sind, die Bohrungen Anfang März aufzunehmen", so Ungad Chadda, CEO von Global Uranium. "Die genaue Eingrenzung unserer Bohrziele auf Grundlage der neu aufbereiteten geophysikalischen Daten hat unseren Ansatz weiter verstärkt, und wir sind zuversichtlich, dass die bevorstehenden Messungen des spezifischen Widerstands weitere wertvolle Erkenntnisse liefern werden."

Mit der fortschreitenden Mobilisierung und der Bewältigung der wichtigsten logistischen Herausforderungen ist das Projekt NWA gut aufgestellt für das Winterbohrprogramm. Das Unternehmen freut sich darauf, die Anleger auf dem Laufenden zu halten, sobald die Bohrungen beginnen und weitere Explorationsergebnisse vorliegen.

Qualifizierter Sachverständiger

Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., Vice President of Exploration von Global Uranium und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Global Uranium Corp.

Global Uranium Corp. richtet sein Hauptaugenmerk auf die Exploration und Erschließung von Uranvorkommen, vorwiegend in Nordamerika. Das Unternehmen besitzt zurzeit bedeutsame Uranprojekte: das Konzessionsgebiet Wing Lake im Gebiet Mudjatik im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan; das Northwest Athabasca-Joint Venture mit Forum Energy Metals Corp. und NexGen Energy Ltd. in der Region Northwest Athabasca in der kanadischen Provinz Saskatchewan; sowie die Projekte Great Divide Basin District, Gas Hills District und Copper Mountain District im US-Bundesstaat Wyoming.

In Namen des Managementteams

Ungad Chadda

CEO

587-330-0045

mailto:info@globaluranium.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Wörtern wie "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "werden", "prognostiziert", "geschätzt" und ähnlichen Ausdrücken und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind, soll zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basiert auf der aktuellen Überzeugung oder den Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die Absicht des Unternehmens, die Exploration des Projekts fortzusetzen, mit dem Ziel, das Potenzial des Projekts weiter zu erschließen, sowie die Erwartung beziehen, dass sich der Standort durch die natürlichen Selbstreinigungsprozesse (Natural Attenuation) ohne weiteren Handlungsbedarf erholen kann.

Obwohl diese Aussagen auf vernünftigen Annahmen der Unternehmensleitung beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die Schlussfolgerungen oder Prognosen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren zählen: das Risiko, dass die Exploration des Projekts nicht fortsetzt wird, sei es aufgrund fehlender finanzieller Mittel, des Nichterhalts der erforderlichen Genehmigungen oder Zulassungen, des Ermessens des Managements des Joint Ventures oder aus anderen Gründen; das Risiko, dass die Exploration des Projekts nicht wie derzeit geplant fortschreitet, und dass die Explorationsaktivitäten, selbst wenn die Exploration wie erwartet fortgesetzt wird, nicht die erwarteten Ergebnisse erzielen; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralprojekten verbunden sind, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit dem Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen, Änderungen der Projektparameter oder Verzögerungen bei der Neudefinition von Plänen, dass die Mineralexploration von Natur aus unsicher ist und dass die Ergebnisse der Mineralexploration nicht unbedingt auf die tatsächliche Geologie oder Mineralisierung eines Projekts hinweisen; dass die Mineralexploration erfolglos sein oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse erzielen könnte; Risiken im Zusammenhang mit Joint Ventures und die anderen Risiken und Faktoren, die das Unternehmen in seinen kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen identifiziert hat, die auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Investoren nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen gelten ausdrücklich für alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

