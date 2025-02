Der DAX zeigt sich volatil am Tag nach der Bundestagswahl. Die CDU hat den Wahlsieg errungen, die AfD und die Linken haben ebenfalls gewonnen. Was kann die Börse mit diesem Ergebnis anfangen? Eine Antwort gestaltet sich schwer, wie die Marktreaktion zum Wochenstart zeigt. Eine Aufwärtsreaktion bis in den Bereich bei 22.500 Punkten wurde prognostiziert. Diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...