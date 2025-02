Berkshire Hathaway erzielte 2024 erneut einen Rekordgewinn, während das Barvermögen auf über 334 Milliarden Dollar anwuchs. Warren Buffett verteidigt die hohe Cash-Position und plant, die Investitionen in Japan weiter auszubauen. Rekordgewinne und steigende Cash-Reserven Die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway hat das dritte Jahr in Folge einen neuen Rekordgewinn erzielt. Der operative Gewinn stieg 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 27 % auf 47,44 Milliarden US-Dollar, teilte das Unternehmen am Wochenende mit. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...