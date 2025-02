Das Bundeskartellamt hat den mittelbaren Erwerb der Uckermärker Milch GmbH (Uckermärker), einer Tochter der Ostmilch Handels GmbH, durch die EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG (EDEKA) freigegeben.Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes: "Das Bundeskartellamt schaut beim Erwerb von Lebensmittelherstellern durch große Lebensmitteleinzelhändler immer sehr genau hin. Wir müssen ausschließen, dass es durch eine solche Übernahme zu einer Abschottung der Märkte zum Nachteil anderer Produzenten oder Händler kommt. Im vorliegenden Fall ist dies nicht zu befürchten. Die EDEKA ist bislang nicht in der Produktion von Milchprodukten tätig und Uckermärker hat auf den verschiedenen Märkten für Rohmilch, Butter, Quark und Milchpulver nur relativ geringe Marktanteile. Es gibt deutschlandweit zahlreiche größere Molkereiunternehmen. Sowohl für die Handelskonzerne als auch für die verschiedenen Molkereien wird es auch nach dem Zusammenschluss hinreichende Ausweichalternativen geben".Die Uckermärker betreibt eine Molkerei in Prenzlau im nördlichen Brandenburg. Für die Herstellung ihrer Produkte bezieht sie die Rohmilch überwiegend aus landwirtschaftlichen Betrieben der Region Uckermark. Zu den hergestellten Produkten gehören Butter und Speisequark sowie Milchpulver. Der EDEKA-Verbund ist der im Inland führende Anbieter im Lebensmitteleinzelhandel (LEH) mit über 70 Mrd. Euro Umsatz in 2023. Der Verbund ist dreistufig aufgebaut aus der EDEKA-Zentrale in Hamburg, den Regionalgesellschaften bzw. regionalen EDEKA-Genossenschaften und deren Mitgliedern, den deutschlandweit rund 3.400 selbstständigen Einzelhändlern. Das Bundeskartellamt sieht den EDEKA-Verbund als wirtschaftliche Einheit an (siehe Pressemitteilung vom 15. Mai 2024 und vom 2. Dezember 2024). Der EDEKA-Verbund betreibt unter anderem das EDEKA Fruchtkontor, eine Wein- und Sektkellerei, eigene Fleisch- und Backwerke, eine Nudelfabrik sowie eine eigene Saftherstellung, in erster Linie für den Verkauf in eigenen Backshops und LEH-Standorten. Im Bereich der Produktion von Milchprodukten ist die EDEKA bislang nicht tätig.