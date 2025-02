Sonic Kurs Prognose: Kann S schon bald die 1-Dollar-Marke knacken?

Der Sonic-Coin S konnte in den letzten Wochen eine starke Erholung verzeichnen und gehört derzeit zu den stärksten Performern am Krypto-Markt. Nachdem der Kurs Anfang Februar noch unter 0,40 Dollar gefallen war, hat sich der Wert mittlerweile mehr als verdoppelt und kratzt nun an der psychologisch wichtigen 1-Dollar-Marke. Viele Anleger fragen sich, ob es Sonic gelingen wird, diesen Widerstand nachhaltig zu durchbrechen und damit den Grundstein für eine weitere Rallye in Richtung früherer Höchststände zu legen.

S ist heute erneut der Top-Performer am Markt

Die Kryptowährung S zählte innerhalb der letzten 24 Stunden erneut zu den Top-Performern am Markt. In diesem kurzen Zeitraum gelang es dem Coin des dahinter stehenden Krypto-Projekts Sonic, von 0,80 Dollar auf ein zwischenzeitliches Hoch von bis zu 0,91 Dollar zu steigen. Auch aktuell wird sie noch bei 0,85 Dollar gehandelt und befindet sich damit im 24-Stunden-Vergleich bei einem Kursplus von immerhin 6 %. Das macht sie nach wie vor zur am besten performenden Kryptowährung unter den Top 100 Coins nach Marktkapitalisierung in den letzten 24 Stunden.

Quelle: Coingecko.com

Damit setzt sich zudem die Rallye fort, die der Coin bereits im Verlauf der letzten zwei Wochen erlebt hat. Noch Anfang Februar war er zwischenzeitlich unter 0,40 Dollar eingebrochen und konnte seinen Wert seitdem also bereits mehr als verdoppeln. Dadurch stieg die Marktkapitalisierung bereits wieder auf knapp 2,5 Milliarden Dollar, was S heute zur 41. größten Kryptowährung am Markt macht.

Den Coin gibt es an sich schon länger, allerdings durchlief er Anfang Januar eine Migration von FTM zu S. Unter dem Namen FTM hatte die Kryptowährung im Bullenmarkt 2021/2022 ihre bisher größte Rallye erlebt und konnte damals auf deutlich über 3 Dollar ansteigen. Zudem erlebte der Coin auch gegen Ende 2024 eine größere Rallye, die seinen Wert auf knapp 1,50 Dollar steigen ließ. Angesichts des Aufschwungs der letzten zwei Wochen fragen sich viele Anleger nun, ob jetzt an diese letzte Rallye angeknüpft werden könnte.

Rallye auf neues Jahreshoch wird immer wahrscheinlicher

Erst einmal scheinen die Zeichen für den Sonic-Coin sehr gut zu stehen. Es scheint gelungen zu sein, bei 0,80 Dollar Support zu finden, und ein vorangegangener Höchststand vom 16. Januar konnte hier bereits übertroffen werden. Das nächste wichtige Ziel wäre es nun, auch über die psychologisch hoch relevante 1-Dollar-Marke auszubrechen. Sobald das gelingt, wäre erst bei den letzten beiden Höchstständen vom März 2024 bei 1,15 Dollar sowie vom Dezember 2024 bei 1,45 Dollar mit größerem Widerstand zu rechnen.

Quelle: Coingecko.com

Um ein neues Allzeithoch erreichen zu können, ist jedoch nach wie vor ein weiter Weg zu gehen. Sowohl die 2-Dollar-Marke als auch die 3-Dollar-Marke müssten dafür nachhaltig überwunden werden. Hierfür wäre es für das Ökosystem wahrscheinlich nötig, neue Use Cases und Utilities zu schaffen und wieder mehr Adaption bei Anlegern zu erfahren. Das könnte jedoch vor allem schwierig sein, da sich der Krypto-Markt stetig weiterentwickelt und immer neue Coins auf den Markt drängen, die dem Sonic-Coin seine Marktanteile streitig machen.

In einem negativen Szenario, in dem es dem Coin nicht gelingt, über einen Dollar zu steigen, wäre es daher auch denkbar, dass er wieder in Richtung 0,80 Dollar und später sogar in Richtung 0,60 Dollar zurückfällt. Aufgrund dieser Unsicherheiten interessieren sich viele Anleger heute vor allem für Coins, die noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung stehen und sich noch vor ihrer ersten potenziellen Rallye in einer frühen Entwicklungsphase befinden. Ein spannendes Beispiel für einen derartigen Coin stellt dabei derzeit unter anderem SOLX dar.

SOLX befindet sich im Gegensatz zu S noch ganz am Anfang seiner Entwicklung

Im Gegensatz zu vielen bereits etablierten Coins befindet sich SOLX noch in einer frühen Entwicklungsphase, bietet aber bereits jetzt eine vielversprechende Vision für die Zukunft des Solana-Ökosystems. Das Hauptziel des Projekts ist die Entwicklung einer eigenen Layer-2-Blockchain für SOL. Trotz der hohen Geschwindigkeit und niedrigen Gebühren, für die Solana bekannt ist, gerät das Netzwerk bei hoher Auslastung häufig an seine Kapazitätsgrenzen. Das zeigte sich besonders eindrucksvoll beim Launch des TRUMP-Meme-Coins, als es aufgrund der massiven Nachfrage zu einem kurzfristigen Netzwerkausfall kam.

Solaxy möchte dieses Problem lösen, indem es eine skalierbare Layer-2-Lösung bereitstellt, mit der Transaktionen auf eine separate Blockchain ausgelagert werden können. Dadurch soll die Stabilität und Effizienz des gesamten Solana-Ökosystems verbessert werden.

Quelle: Solaxy.io

Für Anleger könnte SOLX zudem besonders interessant sein, da sich das Projekt noch in der sogenannten Presale-Phase befindet. Der Coin ist aktuell nicht auf Krypto-Börsen handelbar, sondern ausschließlich über die offizielle Website von Solaxy erhältlich. Dort kann er zu einem festen, rabattierten Preis von 0,001644 Dollar erworben werden. Bereits jetzt haben sich viele Investoren für einen frühen Einstieg entschieden, wodurch im Presale bereits über 23,23 Millionen Dollar zusammengekommen sind.

Zusätzlich bietet SOLX eine Möglichkeit zur passiven Einkommensgenerierung. Die erworbenen Tokens können nähmlich gestaked werden, wodurch Anleger eine jährliche Rendite von bis zu 175 Prozent erzielen können.

