Ethereum Kurs: Konsolidierung zwischen 2600 Dollar und 2800 Dollar scheint sich weiter fortzusetzen

Nachdem ETH im Februar durch einen Flash-Crash bis auf 2.200 Dollar gefallen war, konnte sich der Kurs zwar erholen, scheiterte jedoch mehrfach daran, den Widerstand bei 2.800 Dollar zu überwinden. Anleger fragen sich nun, ob sich der daraus resultierende Seitwärtstrend fortsetzen wird oder ob eine stärkere Kursbewegung bevorsteht.

ETH schafft es einfach nicht aus der Konsolidierung auszubrechen

Die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum hat innerhalb der letzten 24 Stunden einen erheblichen Dämpfer hinnehmen müssen. In diesem Zeitraum ist der Kurs um 2,5 % zurückgefallen. Gestern hatten die Bullen versucht, erneut über den 2.800-Dollar-Widerstand auszubrechen. Allerdings scheiterte dieser Versuch, und ETH wurde zwischenzeitlich auf nur noch 2.700 Dollar zurückgeworfen. Damit scheint sich nun die Konsolidierung fortzusetzen, in der sich ETH bereits seit dem Flash-Crash am 3. Februar befindet.

Quelle: CoinMarketCap.com

Davor hatte sich ETH noch in einer Preisrange zwischen 3.000 und 3.150 Dollar bewegt, war dann jedoch innerhalb weniger Stunden auf unter 2.200 Dollar eingebrochen. Daraufhin konnte sich der Kurs zwar wieder etwas erholen, allerdings schaffen es die Bullen nun bereits seit mehreren Wochen nicht, aus der Konsolidierungsrange zwischen 2.600 und 2.800 Dollar auszubrechen. Dementsprechend ist ETH heute wieder auf eine Marktkapitalisierung von unter 330 Milliarden Dollar zurückgefallen und steht im Monatsvergleich mit einem Minus von über 17 % da.

Anleger fragen sich nun vor allem, ob es nach der erneuten Ablehnung am oberen Widerstand der Konsolidierungsrange weiterhin zu einer Seitwärtsbewegung in diesem engen Kursbereich kommen wird oder ob möglicherweise sogar ein Ausbruch nach unten droht, der ETH weiter in Richtung 2.400 oder sogar 2.200 Dollar fallen lassen könnte.

Ist nun eine Rallye oder eine Korrektur für Ethereum wahrscheinlicher?

Ersteinmal deutet nun erst einmal alles auf eine Fortsetzung des Seitwärtstrends mit geringer Volatilität hin. Sollte der restliche Krypto-Markt, angeführt von Bitcoin, jedoch eine erneute stärkere Korrektur erleben, würde ETH hier sicherlich nicht gut abschneiden. In diesem Fall wäre ein längerfristiger Rückfall unter 2.600 Dollar wahrscheinlich. Der nächste wichtige Support wäre dann in der Preisspanne zwischen 2.200 und 2.400 Dollar zu erwarten, da ETH hier bereits im August, September und Oktober mehrfach Unterstützung gefunden hatte. Ein tieferer Rückfall scheint den meisten Analysen zufolge aktuell eher unwahrscheinlich, es sei denn, es tritt ein bisher nicht absehbares Black-Swan-Event ein.

Quelle: CoinMarketCap.com

Auf der anderen Seite gibt es jedoch viele Faktoren, die für den Krypto-Markt in den kommenden Wochen und Monaten als positive Katalysatoren wirken könnten, wie beispielsweise die Bestätigung einer nationalen Krypto-Reserve in den USA. Ein solches Ereignis könnte Bitcoin schnell wieder über die 100.000-Dollar-Marke treiben und Ethereum über 2.800 Dollar ansteigen lassen. Sollte die wichtige Marke überwunden werden, wäre als nächster großer Widerstand die psychologisch relevante 3.000-Dollar-Marke zu erwarten.

Grundsätzlich hat ETH in den letzten Wochen eher enttäuschend abgeschnitten. Das könnte einerseits einen günstigen Einstieg für Anleger bieten, die derzeit noch in ETH investieren möchten. Andererseits stellt die aktuelle Marktlage eine kurstechnisch unsichere Situation dar, die viele Anleger dazu bewegt, in Investitionsalternativen zu ETH wie SOLX zu investieren.

SOLX sinnvoll als Investitionsalternative zu ETH?

Das ist ein Coin, der sich derzeit noch in der frühen Entwicklungsphase befindet und vor seiner ersten potenziellen Kursrallye steht. Im Gegensatz zu vielen anderen Kryptowährungen ist SOLX aktuell noch nicht auf Krypto-Börsen handelbar, sondern kann ausschließlich über die offizielle Website des Projekts im Presale erworben werden. Dort wird der Token zu einem rabattierten Festpreis von 0,001644 Dollar verkauft. Bereits über 23 Millionen Dollar wurden hier in den vergangenen Wochen von Investoren bereits in das Projekt gesteckt.

Die Attraktivität von SOLX resultiert insbesondere auch aus seiner geplanten Rolle als Erweiterung für das Solana-Netzwerk. Solaxy entwickelt nähmlich eine eigene Layer-2-Blockchain, die darauf abzielt, die bestehenden Skalierungsprobleme von Solana zu lösen. Trotz der hohen Beliebtheit von Solana kommt es in Zeiten hoher Netzwerkauslastung immer wieder zu Transaktionsverzögerungen oder sogar Netzwerkausfällen. Genau hier setzt Solaxy an: Durch die Auslagerung von Transaktionen soll die Performance des Netzwerks verbessert und die Belastung reduziert werden.

Quelle: Solaxy.io

Besonders für Projekte, die auf schnelle und günstige Transaktionen angewiesen sind, könnte Solaxy einen erheblichen Mehrwert bieten. Da das Projekt noch vor seinem offiziellen Markteintritt steht, sehen viele Anleger in SOLX eine attraktive Möglichkeit, frühzeitig in eine potenziell zukunftsträchtige Technologie zu investieren. Spannend für viele Anleger ist zudem auch, das die im Presale erworbenen Coins für eine jährliche Rendite von bis zu 175 % gestaked werden können.

