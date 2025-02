NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Montag kaum bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete 74,49 US-Dollar. Das waren 6 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 3 Cent auf 70,42 Dollar.

Spekulationen, laut denen Rohöl aus kurdischen Gebieten des Irak wieder stärker auf den Markt gelangen könnte, bewegten kaum. Laut unbestätigten Berichten soll eine stillgelegte Ölpipeline in die Türkei wieder ihren Betrieb aufnehmen.

Generell gibt es am Markt derzeit die Sorge über ein globales Überangebot an Rohöl. Zuvor hatte die Internationale Energieagentur IEA von einem Überangebot zu Beginn des Jahres gesprochen. Während Länder wie die USA unter der neuen Regierung von Präsident Donald Trump tendenziell mehr Öl fördern dürften, hat der wichtige Importeur China weiter mit einer Konjunkturflaute zu kämpfen, was die Nachfrage bremst./jsl/la/he