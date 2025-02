NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben sich am ersten Handelstag in der neuen Börsenwoche etwas von ihrem jüngsten Kursrutsch erholt. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg am Montag im frühen Handel um 0,3 Prozent auf 43.563 Punkte, nachdem er am Freitag um 1,7 Prozent auf das niedrigste Niveau seit Mitte Januar abgerutscht war. Es war der größte Tagesverlust des Dow seit Mitte Dezember vergangenen Jahres.

Der marktbreite S&P 500 erholte sich am Montagmorgen (Ortszeit) um 0,3 Prozent auf 6.030 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,2 Prozent auf 21.659 Punkte zu. Er hatte vor dem Wochenende sogar zwei Prozent verloren./bek/he

