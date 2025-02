Bernecker Trend-Investor

www.bernecker.info

Bisher haben die Konzerne im S&P 500 die Gewinnschätzungen im Schnitt um etwas mehr als sechs Prozent übertroffen. Auf Sektorebene verfehlten lediglich Industriefirmen die Erwartungen, was jedoch insbesondere auf die Erwartungsverfehlung bei Boeing zurückzuführen ist. Das Gewinnwachstum des S&P 500 lag nach bisherigem Stand im vierten Quartal bei etwa 15 Prozent. Ein entscheidender Termin der Earnings Season ist der 26. Februar, dann legt Nvidia die Zahlen vor. Bei den Small und Mid Caps aus dem S&P 600 und dem S&P 400 ist Halbzeit in der Berichtssaison. Die Gewinne der Kleinunternehmen liegen bisher im Schnitt gut zwei Prozent über den Erwartungen, die mittelgroßer Firmen durchschnittlich fünf Prozent darunter. Ursächlich dafür sind ähnlich wie beim S&P 500 im Industriesektor einige wenige Ausreißer mit Erwartungsverfehlungen. Derzeit läuft es bei den Small Caps auf ein Gewinnwachstum von fünf Prozent im vierten Quartal hinaus. Der Mid Cap-Sektor tritt voraussichtlich auf der Stelle. [...]Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "", Ausgabe 09/2025.Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.infoBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf!