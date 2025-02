Künftig sollen neben ChatGPT weitere KI-Modelle auf Apple-Geräten landen - darunter auch Gemini von Google. Warum zunächst OpenAI KI-Features für iPhones bereitstellt, verrät Apple ebenfalls. Schon auf der WWDC 2024 hatte Apple KI-Funktionen für iPhones, iPads und Macs angekündigt. Mittlerweile ist Apple Intelligence in vielen Bereichen der Welt verfügbar. Im April 2025 starten sie auch in der EU. Auch hierzulande gilt dann:Â Anfragen an Apple Intelligence ...

Den vollständigen Artikel lesen ...