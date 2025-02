Bundestagwahl 2025 - Die größte Volkswirtschaft Europas hat gewählt

Werbung







Nach der gestrigen Wahl war der DAX® zwischenzeitlich um etwa 1 Prozent im Plus.



Die CDU wurde trotz einem historisch schwachen Ergebnis mit 28,52 Prozent Wahlsieger. Die AFD wurde mit 20,8 Prozent nach der CDU die zweitstärkste Kraft und konnte einen deutlichen Zuwachs im Vergleich zur letzten Bundestagswahl (10,4 Prozent) verzeichnen. Die SPD verbuchte mit 16,41 Prozent ihr historisch schwächstes Wahlergebnis. Die Grünen (11,61 Prozent) und Linken (8,77 Prozent) ziehen ebenfalls in den Bundestag ein. Anders dagegen die FDP (4,33 Prozent) und das BSW (4,97 Prozent), welche nach derzeitigem Stand an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Auf Basis des Wahlergebnisses wird Friedrich Merz voraussichtlich der nächste Kanzler Deutschlands. Wir haben uns im Vorfeld der Wahl die Performance des deutschen Leitindex DAX® in den 4 Folgewochen nach einer Bundestagswahl angeschaut. In den Jahren in denen die Wahl zu einer CDU-geführten Regierung führte, verzeichnete der DAX® im betrachteten Zeitraum eine durchschnittliche Performance von plus 0,43 Prozent. Im Falle einer SPD-geführten Regierung betrug die durchschnittliche Performance plus 0,33 Prozent. Der deutsche Leitindex hatte einen positiven Start in die Woche und stieg am Montag zwischenzeitlich um 1,02 Prozent auf 22.515,36 Punkte.









