© Foto: Michael Kappeler/dpa

Die Nike-Aktie steht laut Jefferies vor einem Comeback. Die Experten sehen eine V-förmige Erholung der Margen und des Gewinns. Die Aktie sei derzeit so günstig wie seit 10 Jahren nicht mehr.Nike CEO John Donahoe stelle die richtigen Weichen, um das Unternehmen wieder auf Wachstumskurs zu bringen, schreiben die Analysten um Randal Konik. Nach selbstverschuldeten Rückschlägen - von schwächerer Produktinnovation bis zur Überbetonung des Digitalgeschäfts - will Nike nun Marktanteile zurückerobern. Die Probleme seien hausgemacht und keine strukturelle Bedrohung durch Wettbewerber. Der Markt für Sportbekleidung und -schuhe wächst langfristig solide mit 3 bis 4 Prozent pro Jahr. Doch Nike will …