Der neue Hauptsitz von UN Tourism (ehemals UNWTO) wird voraussichtlich im Zusammenhang mit der bevorstehenden Wahl des Generalsekretärs, die im Mai in der Hauptstadt der UN-Organisation, Madrid, abgehalten wird, präsentiert.

UN Tourism Secretary-General, Zurab Pololikashvili (Photo: Business Wire)

Fünf Kandidaten bewerben sich um die Führung der Organisation. Für die erfolgreiche Wahl benötigen sie die Unterstützung von 18 der 35 stimmberechtigten Länder. Der derzeitige Leiter, Zurab Pololikashvili, trifft auf starke Konkurrenten, u.a. auf den ehemaligen griechischen Tourismusminister Harry Theoharis und die ehemalige mexikanische Tourismusministerin Gloria Guevara, die von Vertretern großer internationaler Hotelketten wie Hilton und Hyatt öffentlich unterstützt wird.

Pololikashvili strebt eine dritte Amtszeit an

Der Generalsekretär von UN Tourism versicherte, dass er trotz des aktuell laufenden Wahlkampfes seine Agenda nicht geändert habe und seinen Fokus weiterhin auf die anstehenden Projekte richte. Er betonte auch, dass seine Strategie weiterhin auf drei Säulen ausgerichtet sei: Bildung, nachhaltiger Tourismus und Investitionen.

In diesem Kontext betonte er den Erfolg der Kampagne "Best Villages of the World" (Die besten Dörfer der Welt), an der sich bereits 250 Gemeinden aus fünf Kontinenten beteiligt haben. "Mit dieser Initiative helfen wir den Dörfern, Innovationen und Investitionen anzuziehen. Außerdem tragen wir dazu bei, sie auf die Landkarte zu setzen und vielen Menschen bekannt zu machen", merkte er an.

Der Generalsekretär erklärte, das Ziel dieses Projekts bestehe darin, 500 Dörfer zur Teilnahme zu bewegen und einen digitalen Marktplatz zu schaffen, auf dem diese Gemeinden ihre Produkte anbieten können. "Es handelt sich um einen Prozess, der Zeit, Geduld und Geld erfordert", erklärte er.

Pololikashvili trat auch für den während seiner Amtszeit eingeführten Plan zur Eröffnung von Regionalbüros ein. "Bald werden wir Büros in Rio de Janeiro und Rabat eröffnen, und vor zwei Jahren nahm ein Büro in Riad seine Tätigkeit auf. Diese Büros eröffnen uns eine stärkere Präsenz vor Ort und ermöglichen die tägliche Interaktion mit dem entsprechenden Territorium", ergänzte er.

Neuer Hauptsitz in Madrid wird 2025 präsentiert

Der Generalsekretär merkte an, dass der neue Hauptsitz von UN Tourism im "Kongresspalast" von Madrid im Laufe des Jahres 2025 vorgestellt werden soll. "Der Hauptsitz wird direkt gegenüber dem Santiago Bernabéu-Stadion liegen und die Förderung des Tourismus sowie die Zusammenarbeit mit verschiedenen Botschaften ermöglichen", erklärte Pololikashvili.

"Jedermann weiß, dass die UNESCO in Paris und die FIFA in Zürich ihren Sitz haben. Wir wollen nun Madrid zu einem Symbol des internationalen Tourismus machen", sagte Pololikashvili.

