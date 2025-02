Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien

Swiss Prime Site lanciert ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren von bis zu rund CHF 300 Millionen Eigenkapital zur Finanzierung profitabler Wachstumschancen



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR MEDIENMITTEILUNG Zug, 24. Februar 2025 Angebot von neuen Aktien über Bruttoerlöse von bis zu rund CHF 300 Millionen via beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren, was bis zu rund 4% der derzeit ausgegebenen Aktien entspricht

Durch die Kapitalerhöhung wird Swiss Prime Site profitable Wachstumschancen nutzen und gleichzeitig eine starke Bilanz fortführen können

Attraktive und konkrete Akquisitionspipeline von Rendite-Immobilien mit erwarteten Mieteinnahmen von mehr als CHF 17 Millionen pro Jahr

Die Nettoerlöse aus dem Angebot werden voraussichtlich innerhalb der nächsten 9 bis 12 Monate eingesetzt; es wird erwartet, dass die Transaktion bei vollständiger Verwendung zu einem Anstieg des Funds from Operations I (FFO I) pro Aktie und sofort zu einem Anstieg des sogenannten «Net Asset Value» führen wird Swiss Prime Site gibt heute die Lancierung eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens («Angebot») für neue registrierte Aktien («Neue Aktien») mit einem Bruttoerlös von bis zu rund CHF 300 Millionen bekannt. Die Neuen Aktien werden aus dem bestehenden Kapitalband stammen und bis zu rund 4% der derzeit ausgegebenen Aktien entsprechen. Hintergrund des Angebots

Die aktuelle Lage des kommerziellen Schweizer Immobilienmarktes ist durch eine starke Nachfrage nach hochwertigen Mietflächen geprägt, insbesondere in den Wirtschaftszentren Zürich, Genf und Lausanne, sowohl im Büro- und Retail-Bereich als auch in anderen Segmenten. Die Nachfrage wird durch eine wachsende Wirtschaft mit einem kontinuierlichen Zustrom hochqualifizierter Arbeitskräfte gestützt. Der starke Rückgang sowohl der kurz- als auch der langfristigen Zinssätze im Laufe des zweiten Halbjahres 2024 dürfte auch zu starken Kapitalzuflüssen in den Immobiliensektor und damit zu einer erhöhten Aktivität auf den Transaktionsmärkten führen. Swiss Prime Site ist optimal positioniert, um von diesen positiven Entwicklungen zu profitieren: Einerseits durch das schnell wachsende Segment Asset Management, das direkt von zusätzlichen Neugeldern und einer höheren Transaktionsaktivität profitieren wird. Andererseits sieht Swiss Prime Site, wie am 6. Februar 2025 im Rahmen der Bekanntgabe der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 angekündigt, derzeit zusätzliche Möglichkeiten für ertrags- und NAV (Net Asset Value)-steigernde Immobilienakquisitionen für das eigene Portfolio. Das Unternehmen führt aktiv eine konkrete Pipeline von Transaktionsprozessen, die nach aktuellen Schätzungen zusammen jährliche Mieteinnahmen von mehr als CHF 17 Millionen generieren sollen. Die identifizierten Immobilien sind alle ertragsbringend, zentral in den grossen Schweizer Städten gelegen und umfassen gefragte Bürogebäude mit höchsten Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards. Die Verhandlungen über einige der Transaktionsprozesse sind exklusiv. Verwendung der Erlöse

Das Angebot wird Swiss Prime Site zusätzliches Kapital zur Verfügung stellen, um die oben genannte Akquisitionspipeline zu realisieren - parallel zu den kontinuierlichen Projektentwicklungen - und gleichzeitig die starke Bilanz des Unternehmens mit einem Loan-to-Value-Verhältnis von unter 39% fortzuführen, wie für das Geschäftsjahr 2025 vorgesehen. Die Nettoerlöse aus dem Angebot werden voraussichtlich innerhalb der nächsten 9 bis 12 Monate für Immobilienakquisitionen eingesetzt; innerhalb dieses Zeitraums können sie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Es wird erwartet, dass die Transkation bei vollständiger Verwendung zu einem Anstieg des Funds from Operations I (FFO I) pro Aktie und sofort zu einem Anstieg des NAV führen wird. Das Angebot

Das Angebot beginnt unmittelbar nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung. Der Platzierungspreis sowie die Anzahl der auszugebenden Neuen Aktien werden nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens bekannt gegeben; der Zeitpunkt wird vor der Marktöffnung am 25. Februar 2025 erwartet. Nach den Genehmigungen zum Kapitalband in den Statuten von Swiss Prime Site wird die Kapitalerhöhung in einem beschleunigten Verfahren zu Marktbedingungen durchgeführt - dies unter Ausschluss der statutarischen Bezugsrechte für bestehende Aktionäre - und richtet sich an qualifizierte Investoren in der Schweiz und im Ausland gemäss den jeweiligen Wertpapiergesetzen. Swiss Prime Site hat einer Lock-up-Periode von 180 Kalendertagen nach der Kotierung der Neuen Aktien zugestimmt, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen. Die Neuen Aktien werden den bestehenden Aktien gleichgestellt sein und nach Vollzug volle Dividendenrechte haben, einschliesslich für das Finanzjahr 2024. Der Verwaltungsrat hat der geplanten Generalversammlung vom 13. März 2025 eine erhöhte Dividende von CHF 3.45 CHF pro Aktie vorgeschlagen, deren Auszahlung am 25. März 2025 erwartet wird. Die Neuen Aktien werden voraussichtlich am 26. Februar 2025 an der SIX Swiss Exchange kotiert und zum Handel zugelassen. Die Zahlung und der Vollzug werden voraussichtlich am 27. Februar 2025 erfolgen. Für weitere Informationen siehe folgenden Link: Platzierung Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



Investor Relations, Florian Hauber

Tel. +41 58 317 17 64, florian.hauber@sps.swiss



Media Relations, Patrick Djizmedjian

Tel. +41 58 317 17 42, patrick.djizmedjian@sps.swiss

Ende der Adhoc-Mitteilung