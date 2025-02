Die Walt Disney-Aktie verzeichnete am Montagnachmittag einen bemerkenswerten Aufschwung im New Yorker Handel. Mit einem Plus von 0,9 Prozent kletterte der Kurs auf 109,59 USD, nachdem das Papier bereits am frühen Handelstag eine positive Tendenz aufwies. Im Tagesverlauf wurde sogar ein Höchststand von 110,25 USD markiert, was das wachsende Vertrauen der Anleger in den Unterhaltungskonzern widerspiegelt. Bemerkenswert ist dabei, dass sich der Aktienkurs deutlich von seinem 52-Wochen-Tief bei 83,92 USD erholt hat, liegt jedoch noch immer etwa 11,43 Prozent unter dem Jahreshoch von 123,73 USD. Die Handelsdynamik zeigte sich auch im beachtlichen Tagesumsatz von 249.521 gehandelten Aktien.

Positive Geschäftsentwicklung und Analysteneinschätzungen

Die fundamentalen Daten des Unternehmens untermauern den positiven Kurstrend. Im jüngsten Quartalsbericht präsentierte Walt Disney einen Gewinn je Aktie von 1,41 USD, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 1,04 USD darstellt. Auch der Umsatz entwickelte sich erfreulich und stieg von 23,41 Mrd. USD auf 24,60 Mrd. USD. Für das Gesamtjahr 2025 prognostizieren Experten einen Gewinn von 5,48 USD je Aktie. Die Dividendenpolitik des Unternehmens gestaltet sich ebenfalls aktionärsfreundlich, mit einer erwarteten Ausschüttung von 0,867 USD für das laufende Jahr. Analysten setzen im Durchschnitt ein Kursziel von 127,50 USD, was weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie suggeriert.

