Die Ant Group berichtet am Montagmorgen, dass man einen wichtigen Durchbruch bei der selbstentwickelten AI-Hardware erreicht hat. Die Kosten für AI-Training sollen dadurch noch einmal um -20 % gedrückt werden können. Indus will wieder wachsen. Die Beteiligungsgesellschaft will in den kommenden fünf Jahren 500 Mio. Euro in neue Übernahmen investieren. Walt Disney holt sich die nächste Ohrfeige ab. Nachdem Captain America: Brave New World bereits gefloppt war, erlebt nun auch die Neuinterpretation von Schneewittchen und den sieben Zwergen eine harte Landung ...

