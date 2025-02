Am Freitag noch hielten sich die Anleger in New York zurück. Rote Vorzeichen dominierten den Markt. Doch zum Wochenauftakt kehrt verhaltener Optimismus an die Wall Street zurück. Kurz nach Handelsstart legt der Leitindex Dow Jones um 0,2 Prozent auf 43.499 Punkte zu, nachdem er am Freitag um 1,7 Prozent auf das niedrigste Niveau seit Mitte Januar abgerutscht war. Es war der größte Tagesverlust des Dow seit Mitte Dezember vergangenen Jahres.Der marktbreite S&P 500 erholte sich ebenfalls um 0,2 Prozent ...

