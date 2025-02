TRADINGIDEE des Tages | Nasdaq (24.02.2025)

Fakten:

Trotz zunehmender geopolitischer und wirtschaftlicher Spannungen bleiben die US-Indizes in der Nähe ihrer historischen Höchststände und lassen Raum für eine Korrektur

Der Rückgang der prognostizierten Gewinne pro Aktie (EPS) für das Ende des Kalenderjahres 2025 nach den ersten 40 Tagen der Gewinnsaison ist der größte seit 2023.

Am Mittwoch, nach Börsenschluss, wird Nvidia seine Quartalsergebnisse veröffentlichen. Die Erwartungen der Investoren sind hoch, wie die Ergebnisse anderer Big-Tech-Unternehmen zeigen. Eine negative Überraschung könnte eine größere Verkaufswelle auslösen und die negative Stimmung in Bezug auf die Aktie aufrechterhalten.

Background - Meinung:

Die Marktstimmung bei Aktien ist trotz zunehmender geopolitischer, globaler Handels- und wirtschaftlicher Risiken weiterhin außergewöhnlich positiv. Am Freitag wurden die Einkaufsmanagerindizes (PMI) aus den USA und die Verbraucherstimmung aus dem Bericht der University of Michigan veröffentlicht. Beide Indikatoren sind Frühindikatoren, die die Stimmung von Unternehmen und Verbrauchern in den kommenden Monaten widerspiegeln. In beiden Fällen sorgten die Daten für negative Überraschungen, wobei der PMI im Dienstleistungssektor besonders enttäuschend ausfiel. Schwache Daten bestätigen die tatsächlichen Auswirkungen der Politik Trumps auf die Wirtschaft, während steigende Inflationserwartungen die aggressive Haltung der Fed beeinflussen.

Auch die US-Gewinnsaison lässt keine klare Hoffnung auf eine anhaltende Wachstumsdynamik aufkommen. Bisher haben 429 Unternehmen aus dem S&P 500-Index ihre Ergebnisse gemeldet, wobei 77 - die Erwartungen an den Gewinn pro Aktie übertrafen, 17 - niedrigere Ergebnisse als erwartet meldeten und 6 - Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen meldeten. Die langfristigen Prognosen für den Gewinn je Aktie für 2026 wurden ebenfalls um -0,58 - nach unten korrigiert. Dies ist der größte Rückgang für das nächste Kalenderjahr seit 2023 und, wenn man 2023 ausklammert, der einzige Rückgang in den letzten fünf Jahren....

