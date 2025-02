Die Alphabet-Aktie setzt ihren positiven Trend an der NASDAQ fort und verzeichnete einen Anstieg von 0,7 Prozent auf 180,86 USD. Im Handelsverlauf erreichte der Technologieriese sogar einen Tageshöchststand von 183,12 USD, was das wachsende Vertrauen der Anleger in die Zukunftsperspektiven des Unternehmens widerspiegelt. Besonders die strategische Positionierung im KI-Sektor mit der Gemini-Plattform gewinnt zunehmend an Bedeutung, wobei sich neue Kooperationsmöglichkeiten, unter anderem mit Apple, abzeichnen. Die erfolgreiche Geschäftsentwicklung spiegelt sich auch in den jüngsten Quartalszahlen wider, die einen Umsatzsprung auf 96,45 Milliarden USD und einen deutlichen Anstieg des Gewinns je Aktie auf 2,17 USD zeigen.

Analysten prognostizieren weiteres Wachstumspotenzial

Die Expertengemeinschaft zeigt sich optimistisch für die weitere Entwicklung der Alphabet-Aktie und sieht ein durchschnittliches Kursziel von 214,14 USD. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Analysten einen Gewinn je Aktie von 8,92 USD, was die positive Grundstimmung untermauert. Die Dividendenaussichten gestalten sich ebenfalls vielversprechend, mit einer prognostizierten Ausschüttung von 0,662 USD je Aktie. Trotz regulatorischer Herausforderungen in verschiedenen Märkten demonstriert Alphabet seine Fähigkeit, durch technologische Innovation und strategische Partnerschaften neue Wachstumschancen zu erschließen.

