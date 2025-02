Solana unter Druck - Kapital fließt zu Sonic!

Der Kryptomarkt zeigt sich derzeit von seiner volatilen Seite, wobei besonders Solana ($SOL) unter Druck geraten ist. Mit einem Kurseinbruch von mehr als 6% allein in den letzten 24 Stunden setzt die einst so gefragte Highspeed-Blockchain ihre Verlustserie fort. On-Chain-Daten zeigen einen bemerkenswerten Trend: Ein Großteil des Kapitals fließt in Richtung Sonic ($S).

Solana im freien Fall

Solana hatte sich lange gut gehalten, als viele andere Altcoins bereits gecrasht waren. Noch im Januar erreichte $SOL ein neues Allzeithoch, während der restliche Markt tief in der Korrektur steckte. Diese Stärke war hauptsächlich auf den Launch der Trump Coins zurückzuführen, da für jeden On-Chain-Trade an dezentralen Börsen $SOL benötigt wurde, um Tokens wie $TRUMP oder $MELANIA zu kaufen.

Das Interesse an den Trump Coins ist inzwischen verflogen, und nachdem auch der argentinische Präsident mit $LIBRA einen Coin auf der Solana-Blockchain beworben hat, der sich später als Scam herausstellte, haben viele Nutzer vorerst genug von den riskanten Meme Coin Trades. Auch technisch spricht vieles gegen Solana: Der EMA 200, der meistbeachtete Indikator in der technischen Analyse, wurde deutlich unterschritten, was als bearishes Signal zu werten ist.

Kapital fließt in Sonic

Laut On-Chain-Daten wird das von Solana abgezogene Kapital nicht einfach vom Kryptomarkt abgezogen, sondern fließt zu einem erheblichen Teil in Richtung Sonic ($S). Dies deckt sich mit der beeindruckenden Kursentwicklung von Sonic, das allein in der letzten Woche um über 60% zugelegt hat - trotz der allgemein schwierigen Marktsituation.

Wie der bekannte Krypto-Analyst Miles Deutscher auf Twitter bestätigt, kommen die meisten Flows, die zu Sonic ($S) gebrückt werden, von Solana. Es scheint, als ob Solana-Investoren eine neue Heimat gefunden haben. An der Börse gilt der Grundsatz, dass Stärke weitere Stärke erzeugt, was für kurzfristige Investments in Sonic sprechen könnte. Allerdings ist es auch wahrscheinlich, dass sich Solana in naher Zukunft wieder erholt.

Solaxy als vielversprechende Investition im Presale

Solaxy entwickelt die erste Layer-2-Lösung für Solana, die die Hauptkette entlasten und das Nutzererlebnis auf Solana verbessern könnte. Dies ist besonders relevant, da Solana trotz ihrer Geschwindigkeit immer wieder mit Überlastungen und Ausfällen zu kämpfen hat.

Der zugehörige $SOLX-Token ist aktuell noch im Vorverkauf erhältlich, was Anlegern die Möglichkeit gibt, zu einem günstigen Fixpreis direkt von den Entwicklern zu kaufen. Die Nachfrage ist von Anfang an hoch - bereits über 23 Millionen Dollar wurden investiert. Analysten vermuten, dass $SOLX ein Milliarden-Dollar-Projekt werden könnte, was frühen Investoren potenziell enorme Renditen bescheren würde.

