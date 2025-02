Lone Star Funds ("Lone Star") gab heute bekannt, dass eine Tochtergesellschaft von Lone Star Fund XII, L.P. eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme der Geschäftsbereiche Spezialchemikalien und Hochleistungspolymere von RadiciGroup, einem weltweit führenden Unternehmen im Chemiesektor, getroffen hat.

Die 1941 gegründete RadiciGroup mit Hauptsitz in Bergamo, Italien, ist ein Familienunternehmen, das sich als weltweit führendes Unternehmen in der Polyamid-Wertschöpfungskette (Nylon) etabliert hat. Mit einem agilen Geschäftsmodell und einem hohen Spezialisierungsgrad hat sich die RadiciGroup zu einem vertrauenswürdigen Partner für Kunden in Europa, Amerika und Asien in den Bereichen Automobil, Industrie, Elektrik/Elektronik und Konsumgüter entwickelt.

Lone Star wird die Geschäftsbereiche Specialty Chemicals und High Performance Polymers übernehmen, während die Familie Radici die Kontrolle über den Geschäftsbereich Advanced Textiles Solutions behält.

"Die RadiciGroup hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in den Bereichen Innovation, Qualität und Kundenorientierung, was sie zu einer natürlichen Ergänzung des Portfolios von Lone Star macht", sagte Donald Quintin, Chief Executive Officer von Lone Star. "Diese Ausgliederungsakquisition ergänzt das Portfolio von Lone Star im Bereich Spezialchemikalien und Fertigungsunternehmen in hohem Maße und passt gut zu unserer Strategie, in Branchenführer mit starkem Wachstumspotenzial zu investieren. Wir freuen uns, mit dem Team der RadiciGroup zusammenzuarbeiten, um die Wettbewerbsposition zu stärken, die operative Exzellenz voranzutreiben und neue Wachstumschancen für das Unternehmen zu erschließen."

Angelo Radici und Maurizio Radici, Präsident und Vizepräsident der RadiciGroup, fügten im Namen der Erben von Paolo Radici hinzu: "Wir sind sehr stolz auf den Wachstumspfad, den die RadiciGroup seit ihrer Gründung bis heute eingeschlagen hat. Die Vereinbarung mit Lone Star Funds markiert den Beginn eines neuen Kapitels in der globalen Expansion der Geschäftsbereiche Spezialchemikalien und Hochleistungspolymere der RadiciGroup, die sich durch eine starke gegenseitige Integration auszeichnen. In einem sich ständig weiterentwickelnden Marktumfeld wird die Erfahrung von Lone Star Funds im Chemiesektor in Kombination mit seinen strategischen Ressourcen und seiner globalen Expertise/Reichweite ein entscheidender Faktor für das weitere Unternehmenswachstum sein und gleichzeitig eine kontinuierliche Exzellenz im Dienste der Kunden gewährleisten. Die Familie Radici wird weiterhin den Geschäftsbereich Advanced Textile Solutions vorantreiben und sich dabei auf Innovation und Nachhaltigkeit konzentrieren."

Der Abschluss der Transaktion wird für die zweite Hälfte des Jahres 2025 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen.

Über Lone Star

Lone Star ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft, die Fonds berät, die weltweit in Unternehmensbeteiligungen, Kredite, Immobilien und andere Finanzanlagen investieren. Seit der Gründung seines ersten Fonds im Jahr 1995 hat Lone Star 25 Private-Equity-Fonds mit einem Gesamtkapitalvolumen von rund 95 Milliarden US-Dollar arrangiert. Das Unternehmen strukturiert seine Fonds in drei Serien, nämlich Opportunity Fund, Commercial Real Estate Fund und U.S. Residential Mortgage Fund. Lone Star investiert im Namen seiner beschränkt haftenden Partner, zu denen institutionelle Investoren wie Pensionskassen und Staatsfonds sowie Stiftungen gehören, die medizinische Forschung, höhere Bildung und andere philanthropische Zwecke unterstützen. Weitere Informationen zu Lone Star Funds finden Sie unter www.lonestarfunds.com.

Über die RadiciGroup

Mit 3.000 Mitarbeitern, einem Umsatz von 1.069 Millionen Euro 2023 und einem Netzwerk von Produktionsstätten und Vertriebsbüros in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien ist die RadiciGroup ein weltweit führender Hersteller einer breiten Palette chemischer Zwischenprodukte, Polyamid-Polymere, technischer Hochleistungspolymere und fortschrittlicher Textillösungen. Die RadiciGroup ist in drei Makro-Geschäftsbereichen tätig Spezialchemikalien, Hochleistungspolymere und fortschrittliche Textillösungen und bietet Materialien für eine Vielzahl von Industriesektoren an, darunter Automobil, Elektrik/Elektronik, Konsumgüter, Bekleidung, Möbel, Bauwesen, Haushaltsgeräte und Sport. Im Mittelpunkt der Strategie der Gruppe stehen Innovation, Qualität und Kundenzufriedenheit, die alle im Einklang mit den ESG-Prinzipien verfolgt werden. Weitere Informationen unter www.radicigroup.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250224390703/de/

Contacts:

mediarelations@lonestarfunds.com