Eine KI ist in der Lage, funktionierende Chip-Designs zu kreieren. Die Entwickler:innen sind sich dabei selbst aber gar nicht so sicher, warum die Designs überhaupt funktionieren. Dennoch könnte ihre Entdeckung die Chipherstellung langfristig verändern. Forscher:innen der Princeton University und des Indian Institute of Technology Madras haben eine KI erschaffen, die Chips designen kann. Genauer gesagt, kann die KI Millimeterwellenchips erstellen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...