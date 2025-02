Schwere Zeiten für Palantir-Aktionäre. Die Aktie gerät zum Wochenauftakt erneut unter Druck, verliert aktuell rund elf Prozent an Wert. Das Papier leidet unter Berichten, wonach die USA die Ausgaben in Verteidigung reduzieren wollen. Zudem will Palantir-Chef Alex Karp Aktien in einem Gegenwert von rund 1,2 Milliarden Dollar verkaufen.Ob und in welchem Umfang Palantir von Kürzungen des US-Verteidigungshaushaltes betroffen ist, darüber gibt es an der Wall Street geteilte Meinungen. Daniel Ives von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...