Esri, der weltweite Marktführer im Bereich Standortinformationen, lanciert Content Store for ArcGIS, eine neue Web-App, die den Kauf und die Integration kommerzieller Satellitenbilder vereinfacht. Mit dieser App, die von Esri und SkyWatch entwickelt wurde, können Organisationen qualitativ hochwertige Bilder vom Cornerstone-Partner von Esri, Maxar, und anderen führenden Anbietern erwerben. Bisher mussten Benutzer mit mehreren Anbietern arbeiten und Daten manuell importieren. Content Store for ArcGIS optimiert diesen Workflow, macht ihn einfacher und effizienter.

"Content Store for ArcGIS bietet einen nahtlosen On-Demand-Zugriff auf hochwertige kommerzielle Bilder direkt aus der ArcGIS-Plattform", sagte Richard Cooke, Esri Corporate Director of Global Business Development. "Mit dieser Neuerung reagieren wir auf die Herausforderungen unserer Nutzer bei der Verwendung kommerzieller Bilder in immer mehr geschäfts- oder unternehmenskritischen Workflows. Wir glauben, dass dadurch auch der Wert der öffentlich zugänglichen Bildquellen gesteigert wird, die bereits über ArcGIS Living Atlas verfügbar sind."

"SkyWatch freut sich über die Zusammenarbeit mit Esri bei der Einführung von Content Store for ArcGIS", sagte James Slifierz, Mitgründer und CEO von SkyWatch. "Unsere Aufgabe besteht darin, hochwertige Geodaten in den unterschiedlichsten Anwendungen einfach zugänglich zu machen. Diese Integration mit ArcGIS beweist die Leistungsstärke der SkyWatch-Plattform. Wir freuen uns darauf, Esri-Nutzer durch hochauflösende Bilder, und später auch mit anderen Arten von Geodaten, bei der Verbesserung ihrer räumlichen Analysen zu unterstützen."

Esri und SkyWatch werden gemeinsam kontinuierlich weitere Anbieter zu Content Store for ArcGIS hinzufügen, damit Nutzer noch flexibler sind und die Inhalte finden und erwerben können, die am besten ihre Anforderungen erfüllen.

"Wir sind stolz darauf, unsere Jahrzehnte lange Partnerschaft mit Esri fortzusetzen, indem wir die Maxar-Basiskarten erweitern, die bereits über ArcGIS Living Atlas of the World verfügbar sind", sagte Paul Granito, General Manager und Senior Vice President of Enterprise von Maxar. "Wir haben uns mit Esri und SkyWatch zusammengetan, um Content Store for ArcGIS Zugriff auf unsere aktuellsten, äußerst hochauflösenden Bilder zu geben und damit Benutzern zu helfen, die reibungslos auf diese Daten in ArcGIS zugreifen müssen. Wir freuen uns darauf, die Geodatengemeinschaft mit unseren Daten bei kritischen Workflows und einer besseren Entscheidungsfindung zu unterstützen."

Bilder aus öffentlich zugänglichen Datenbeständen wie Landsat oder Sentinel sind wertvoll für Organisationen, die Geodaten in ihren Workflows verwenden. Jedoch benötigen Benutzer in den Bereichen Bodenbewirtschaftung, Städteplanung, nachhaltige Entwicklung, Asset Risk Management und Infrastrukturplanung zunehmend vielfältigere, aktuelle Satellitenbilder mit höherer Auflösung als je zuvor. Content Store for ArcGIS erleichtert den Erwerb und die Integration dieser kommerziellen Bilder erheblich. Anstatt die Portale mehrerer Anbieter durchforsten und verschiedene individuelle Verträge abschließen zu müssen, können sich für Unternehmensdaten zuständige Beschaffungsmanager einloggen und Bilder mit ihren gewohnten Anmeldedaten direkt in ArcGIS erwerben. Durch diese Integration wird nicht nur der Prozess des Erwerbs kommerzieller Bilder optimiert. Zudem werden die umfangreichen Daten aus dem ArcGIS Living Atlas und anderen öffentlichen Repositories ergänzt. Dies wiederum verbessert den Gesamtwert und die Funktionalität für ArcGIS-Nutzer.

Weitere Informationen zum Content Store for ArcGIS finden Sie unter esri.com/arcgis-blog/products/arcgis-online/imagery/access-commercial-imagery-in-arcgis/.

