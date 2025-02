DAX nach der Bundestagswahl. Marktausblick Börse für Bitcoin, Gold & Aktien

Anzeige / Werbung

Nach diesem politischen Thema schauten wir auf die US-Märkte, die am Freitag den schwächsten Tag des bisherigen Kalenderjahres absolvierten. Der Nasdaq entfernte sich stark von seinen erst in der Woche generierten Allzeithochs und verlor rund 2 Prozent. Noch deutlicher unter Druck stand der Dow Jones, der nun eine potenzielle Unterstützung ins Auge fassen muss. Auslöser waren am Freitag die schwachen Daten zum Konsumklima, welches die Uni Michigan erhebt. Bereits am Donnerstag brachte Walmart mit dem gesenkten Ausblick ebenso die Angst vor einer Abschwächung der US-Konjunktur zurück an die Börse. Parallel dazu stieg nun auch die Erwartung einer zweiten Zinsanhebung in diesem Jahr als möglicherweise unterstützende Maßnahme.

Im Goldpreis sahen wir in der Vorwoche neue Hochs und auch zum Wochenstart grüne Vorzeichen. Der Trend scheint damit weiter konstant und könnte die 3.000 US-Dollar-Marke ins Auge fassen. Auf eine Trendfortsetzung hoffen alle Bitcoin-Fans. Denn gerade in jüngster Zeit ist die Volatilität bei den Kryptos deutlich gesunken und eine Seitwärtsphase bildete sich im Chart heraus. Auch dies haben wir zum Wochenstart im Blick.

Danach blickten wir auf die Tops und Flops der Vorwoche an der Wall Street. Bevor diese Aktien jedoch näher analysiert wurden, galt der Blick der Coinbase Aktie. it dem Aufprall an der 200-Tagelinie ist womöglich die jüngste Konsolidierung vor dem Ende. Zumindest waren die Quartalszahlen sehr stark, was wir ebenfalls in die Bewertung mit einbeziehen. Im Nachgang war MicroStrategy noch ein weiterer Wert, der eng mit dem Bitcoin verknüpft ist und dessen Entwicklung zuletzt negativ deutlich war. Das galt auch für Micro Technology, die mit KI-Chips und der Abstimmung bei konkreten Software-Projekten und dem autonomen Fahren einige spannende Produkte in der Pipeline haben.

Bleiben wir in der Zukunftstechnologie, geht kaum ein Weg an Nvidia vorbei. Der Chip-Gigant ist weiter das zweitwertvollste Unternehmen der Wall Street und legt am Mittwoch in der Nachbörse Quartalszahlen vor. Noch volatiler war jüngst nur Palantir, die uns mit Blick auf Regierungsaufträge und das GAP auf der Unterseite im Chartbild genauer ansahen.

Walmart als Verlierer der Woche im Dow Jones betrachteten wir ebenfalls. Hier könnten die gleitenden Durchschnitte nun brechen. Ist das ein Vorbote für The Home Depot, die am Dienstag ebenfalls ihre Bilanz offenlegen und einen Ausblick geben? Auch bei diesem Unternehmen spielt natürlich die Stimmung der Verbraucher eine wesentliche Rolle.

Mit Blick auf die neue Woche dürfte neben Nvidia und Home Depot auch Dell und Snowflake spannend werden. Diese Quartalszahlen stehen auf jeden Fall auf unserer Agenda der Berichterstattung.

Weitere Aktienanalysen gab es nach dem offiziellen Teil aus der Community zu besprechen.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

Komm daher gern mit Deinen Fragen und Wunschwerten zum nächsten Format hinzu und melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen auf der Landingpage an.

Neues interaktives Format zu den US-Arbeitsmarktdaten. Jetzt kostenlos anmelden

Alle US-Aktien und Optionen können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.