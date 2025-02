DJ Aktien Schweiz kaum verändert - SMI im Verlauf auf Rekordhoch

DOW JONES--Kaum verändert hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Montag beendet. Anfängliche Kursgewinne, die den Leitindex SMI auf seinen bisher höchsten Stand führten, konnten allerdings nicht gehalten werden. Der SMI schloss 5 Punkte höher bei 12.953 Punkten. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 10 Kursverlierer und 10 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 21,02 (zuvor: 32,83) Millionen Aktien.

Der Ausgang der deutschen Bundestagswahl wurde an den Finanzmärkten als positiv gewertet, stützte aber nicht nachhaltig, da Anleger rasch Gewinne mitnahmen. Eine "Große Koalition" aus CDU/CSU und SPD dürfte die nächste Bundesregierung bilden. Ein solches Ergebnis ist für Michael Brown von Pepperstone die marktfreundlichste aller möglichen Koalitionen und dürfte eine relativ schnelle Regierungsbildung ermöglichen.

Allerdings steht am Freitag mit dem PCE-Deflator das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank zur Veröffentlichung an, das Aufschluss über den geldpolitischen Kurs der Federal Reserve geben könnte. Schon am Mittwoch nach Börsenschluss wird der Halbleiterkonzern Nvidia Zahlen zum vierten Quartal vorlegen. Diese beiden anstehenden Ereignisse dürften Anleger zur Zurückhaltung veranlasst haben, hieß es.

Unter den Einzelwerten brachen ABB um 4,7 Prozent ein. Nachrichten vom Unternehmen gab es nicht. In einem Kommentar der Analysten von RBC hieß es aber, der Konzern habe während einer Telefonkonferenz mit Sell-Side-Analysten berichtet, dass Microsoft einen Auftrag mit Bezug zu Datenzentren 30 bis 40 Tage pausiert habe. Neben ABB wurden auch andere Konjunkturzykliker wie Sika (-2,3%), Holcim (-1,3%) oder Geberit (-0,5%) verkauft. Nachrichtenlos unter Druck standen ferner Partners Group mit einem Minus von 3,8 Prozent.

Unterstützung erhielt der SMI von Indexschwergewicht Nestle, dessen Kurs um 3,1 Prozent stieg. Marktteilnehmern zufolge hat Goldman Sachs das Kursziel für die Aktie erhöht und die Kaufempfehlung bekräftigt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2025 11:39 ET (16:39 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.