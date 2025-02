© Foto: CFOTO - CFOTO

Die Aktie von Alibaba hat eine regelrechte Rallye hingelegt. Ist das schon das Ende der Fahnenstange? Das sagen die Analysten.Morgan Stanley zeigt sich optimistisch über Alibabas KI-getriebenes Wachstum, da das Unternehmen seine Investitionspläne ausweitet. Analyst Gary Yu stufte die Aktien des chinesischen E-Commerce-Riesen von "Equal-Weight" auf "Overweight" hoch und erhöhte sein Kursziel um 80 US-Dollar auf 180 US-Dollar, was ein Potenzial von 25,2 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die in den USA gehandelten Alibaba-Aktien sind in diesem Jahr bereits um 69,5 Prozent gestiegen und haben in den letzten zwölf Monaten einen Anstieg von rund 93 Prozent verzeichnet. Investoren …