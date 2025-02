Bybit-Hack sensibilisiert für Selbstverwahrung und $BEST erzielt 10,5 Mio. $

Erneut wurde mit Bybit eine zentrale Kryptobörse gehackt und hat den Kryptomarkt mit den gestohlenen Assets im Umfang von 1,4 Mrd. USD erschüttert. Zeitgleich sind die Investoren in selbst verwahrende Alternativen wie die Best Wallet geflüchtet, welche nun mit ihrem Vorverkauf über 10,5 Mio. USD eingenommen hat.

Denn mithilfe der Selbstverwahrung wird das Risiko der Nutzer maßgeblich reduziert. Schließlich stellen diese deutlich unattraktivere Ziele für die Angreifer dar, weil nur ein einziges Portfolio gestohlen werden kann.

Die Best Wallet bietet jedoch noch zahlreiche weitere Funktionen, welche ansonsten nur von Kryptobörsen bereitgestellt wurden, jedoch mit dem Vorteil der Dezentralisierung. All dies hat sie innerhalb von weniger als einem Jahr zu einer der beliebtesten Wallets gemacht.

Zum jetzigen Zeitpunkt befindet sich die Best Wallet in ihrem Fundraising, in dem die $BEST-Coins in der aktuellen Phase noch für weniger als sieben Stunden für einen Preis in Höhe von 0,0241 USD angeboten werden.

Mittlerweile läuft der Vorverkauf über drei Monate, sodass ein Ende schon bald bevorstehen dürfte. Diese Gelegenheit zu verpassen ist vermutlich, als würde man eine bessere Version von MetaMask im Presale nicht mitbekommen.

Vorfälle wie Bybit treiben Investoren zu selbst verwahrenden Wallets

Am 21. Februar wurde das in Dubai ansässige Unternehmen Bybit von der nordkoreanischen Hackergruppe Lazarus angegriffen. Diese konnten die Bestände einer Ethereum-Wallet erbeuten, indem sie eine URL maskiert und somit die Unterzeichner durch das legitime Erscheinungsbild über Safe ausgetrickst hat.

Genau genommen hat der Hacker die Transaktionsdaten noch vor deren Ausführung geändert und somit die Kontrolle über die digitalen Assets übernommen. Dennoch konnte die Börse durch ihr schnelles Handeln die Gelder der Anleger absichern, wobei sie über die vergangenen zwei Tage laut Lookonchain über Kredite, Einzahlungen und ETH-Käufe 446.870 ETH erhalten hat, die auf einen Wert von 1,23 Mrd. USD kommen.

Since being hacked, Bybit has received ~446,870 $ETH($1.23B) through loans, whale deposits, and ETH purchases.Bybit has nearly closed the gap. pic.twitter.com/0oz3ytLi4X - Lookonchain (@lookonchain) February 24, 2025

Der Bybit-Hack zeigt, mit welcher Raffinesse die Verbrecher vorgehen, um die Multi-Signature-Wallets zu erbeuten, welche auf Cold-Wallets gelagert werden. Jedoch war dies nicht der einzige Vorfall dieser Art.

So hat der ehemalige Binance-CEO CZ darauf hingewiesen, dass WazirX und Phemex mit verschiedenen anderen Multi-Sig-Anbietern ähnliche Vorfälle erleben mussten. All dies unterstreicht die zunehmenden Risiken der Kryptoindustrie, da die höheren Werte auch für die Hacker interessanter werden.

Deshalb hat CZ den Kryptonutzern auch empfohlen, dass sie ihre digitalen Assets schützen. In diesem Zusammenhang hat er auf einen Artikel aus dem Jahr 2020 verwiesen, in dem er die Grundlagen dafür erklärt hat.

Bemerkenswert war auch CZs Kommentar aus der vergangenen Woche. Denn dieser hat die Empfehlung ausgesprochen, dass für die alltäglichen Transaktionen Wallets gegenüber Börsen vorzuziehen seien.

Some thoughts on the recent hack(s).



There is a pattern where hackers were able to steal large amounts of crypto from multi-sig "cold storage" solutions, as with ByBit, Phemex, WazirX and potentially others. In the most recent ByBit case, the hackers were able to make the… - CZ BNB (@cz_binance) February 22, 2025

Aufgrund dieser Entwicklungen hat die Best Wallet auch ein großes Interesse während des Presales verzeichnet und sich näher an ihr Finanzierungsziel bewegt. Jedoch ist die Risikoreduktion nicht der einzige Grund. Stattdessen bietet die Best Wallet auch einige fortschrittliche Funktionen, die Konkurrenten in den Schatten stellen.

Best Wallet offeriert einzigartigen Funktionsumfang

In unter einem Jahr konnte die Best Wallet mit ihrem guten Ruf schon über eine halbe Million Nutzer anziehen. Ein Großteil ist vor allem auf die fortschrittlichen Funktionen zurückzuführen, welche in diesem Umfang und dieser Zusammenstellung einzigartig sind und auf dem heutigen Kryptomarkt eine zunehmende Bedeutung spielen.

Ein weiterer wichtiger Vorteil ist der Preisvergleich, mit dem den Investoren die Preise unterschiedlichster Börsen zur Verfügung stehen, um nicht unnötig viel zu zahlen und die Rendite zu steigern. Am meisten profitieren von diesem Feature die $BEST-Tokeninhaber, da sie neben höheren Staking-Zinsen und anderem niedrigere Gebühren erhalten.

In diese Hinsicht unterstützt die Best Wallet beeindruckende 200 DeFi-Protokolle und 20 Cross-Chain-Bridges, was ein besonders großes Angebot und gute Konditionen erschließt. Ebenso lassen sich über 100 Fiatwährungen in Kryptos und zurücktauschen, von denen einige Dienste blitzschnell möglich sind, um keine wertvolle Zeit zu verlieren.

Der Bybit-Hack wird wahrscheinlich nicht der letzte Vorfall dieser Art in der Geschichte der Kryptoindustrie gewesen sein. Dennoch sensibilisieren solche Ereignisse auch für die Wichtigkeit der Selbstverwahrung wie mit der Best Wallet.

Zur Eliminierung der Einstiegshürden legt die App dabei großen Wert auf eine hohe Benutzerfreundlichkeit, sodass sich auch Anfänger schnell und einfach mit dem intuitiven Design zurechtfinden können.

Eine besonders große Nützlichkeit und Flexibilität bietet die Best Wallet durch ihre Unterstützung von mehr als 60 verschiedenen Blockchains. Dies erspart dutzende Apps, Zugangspasswörter und minimiert die Gefahr von Passwortverlusten. Zudem lassen sich bestehende Wallets schnell und einfach implementieren. Darüber hinaus sind sogar Cross-Chain-Transaktionen möglich.

Need to import your wallet into Best Wallet? Here's how.



Watch our step-by-step tutorial on how to import all your wallets into Best Wallet and manage everything in one place.



This video will show you:

How to import your existing wallets

How to manage multiple wallets… pic.twitter.com/j133Pb0Gzb - Best Wallet (@BestWalletHQ) February 23, 2025

Die fortschrittlichen Multi-Chain-Fähigkeit der Best Wallet macht sich auch das neue Partnerprojekt BTC Bull Token zunutze. Dieses gewährt den Inhabern die Möglichkeit, ein passives Einkommen in Bitcoin zu erhalten, wobei es sich bei ihm selbst um einen ERC-20-Coin auf Ethereum handelt. Dabei wird alles in nur einer App abgewickelt.

Höhere Gewinne mit frühzeitigen Investments in Presales erzielen

Eine der vermutlich attraktivsten Funktionen der Best Wallet ist "Upcoming Tokens". In dieser Rubrik werden neue Kryptowährungen angeboten, welche bisher noch nicht an den Kryptobörsen eingeführt wurden und somit günstiger bewertet sind.

Laut Berichten führt das Team der Best Wallet gründliche Audits durch, um ausschließlich die vielversprechendsten der täglich zu zehntausenden startenden Coins anzubieten. Somit sollen sich Kleinanleger Zeit sparen können, wobei das Feature in der Vergangenheit durch eine exzellente Trefferquote positiv aufgefallen ist.

Investoren, die etwa früh in Pepe Unchained investiert haben, konnten über 700 % verdienen und Catslap-Anleger mehr als 7.000 %. Eine ähnliche Perspektive bietet nun der neue BTC Bull Token, der in weniger als zwei Wochen schon über 2,73 Mio. USD eingenommen hat.

$BTCBULL is Live in Upcoming Tokens! @BTCBULL_TOKEN is a Bitcoin rewards-based meme token that delivers milestone-based airdrops as Bitcoin hits new price levels.



With built-in incentives for buying, holding, and trading, $BTCBULL gives holders a new way to stack BTC.… pic.twitter.com/BMzBHcLltU - Best Wallet (@BestWalletHQ) February 10, 2025

So können Sie mit der Best Wallet die größten Vorteile erhalten

Die meisten Vorzüge bekommen die Inhaber der $BEST-Coins. Diese sind noch im Presale auf der Website und in der App erhältlich. Dort werden die Kryptowährungen ETH und USDT sowie mit Bankkarte auch Fiatwährungen akzeptiert.

Herunterladen können Sie die Anwendung über den Google Play Store und den Apple App Store. Aktuelle Informationen über die Best Wallet finden Sie auf X, Telegram und Discord.

Jetzt mehr über Best Wallet erfahren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.