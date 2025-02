Bitcoin-Prognose: Legendärer Experte erwartet Kurs bei 13 Millionen US-Dollar

Kann es wirklich Realität werden? Der bekannte Experte Robert Kiyosaki glaubt, dass die Prognosen von MicroStrategy CEO Michael Saylor korrekt sind und Bitcoin bald auf 13 Millionen US-Dollar steigen kann. Während der Bitcoin aktuell in einer Seitwärtsbewegung verharrt und Schwierigkeiten hat, über die Marke von 100.000 US-Dollar zu klettern, zeigt sich der Autor von "Rich Dad Poor Dad" äußerst optimistisch für die langfristige Entwicklung.

Warum ist der Rich Dad Poor Dad Autor so optimistisch?

Der Bitcoin hält sich aktuell wacker in einer Seitwärtsbewegung, schafft es aber nicht, über die Marke von 100.000 US-Dollar zu klettern. Geht es allerdings nach Rich Dad Poor Dad Autor Robert Kiyosaki, dann ist dies nur eine kurzfristige Phase, denn auf lange Sicht dürfte die Mutter aller Kryptowährungen im Kurs deutlich höher stehen.

So schrieb der erfolgreiche Unternehmer und Star-Autor auf der Plattform X (ehemals Twitter): "13 Millionen Dollar Bitcoin: … laut Michael Saylor. Ich glaube, er hat recht. Er ist ein kluger Junge." Dabei verwies der Experte auf die Bitcoin-Prognose von MicroStrategy CEO Michael Saylor. Dieser hatte im Jahr 2024 drei Szenarien für die mögliche Entwicklung des Kurses veröffentlicht und dies daran geknüpft, wie stark das Asset als Investmentklasse angenommen wird.

Kiyosaki: Bitcoin statt Bildung?

Doch neben der Aussage, dass er Michael Saylors Kursziel für realistisch halten würde, überraschte Robert Kiyosaki mit einem weiteren Gedankenspiel. So sprach er davon, dass es für junge Menschen jetzt sinnvoller sein könnte, in Bitcoin zu investieren, statt einen Studienkredit für einen Abschluss aufzunehmen.

Seine Rechnung geht dabei wie folgt: Aktuell kosten 0,1 BTC etwa 9.000 US-Dollar - doch erreicht die Mutter aller Kryptowährungen tatsächlich die Marke von 13 Millionen US-Dollar, so könnte schon dieses Investment ausreichen, um Anleger zu Millionären zu machen. Dieses Beispiel zeigt eindeutig, wie bullisch Robert Kiyosaki für die weitere Entwicklung des Bitcoins ist. Ob der Experte, der mit seinen Ankündigungen des Crashs am Aktienmarkt seit Jahren falschliegt, mit dieser Prognose recht haben kann, bleibt aber abzuwarten.

