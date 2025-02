Die ad pepper media International N.V. verstärkt ihre Marktposition durch eine signifikante Erweiterung ihrer Beteiligung an der solute Holding GmbH & Co. KG. Der digitale Marketing-Spezialist erhöht seinen Anteil auf 44,37 Prozent, was einem Zuwachs von 18,73 Prozentpunkten entspricht. Die Transaktion im Wert von etwa 4,5 Millionen Euro wird durch die Ausgabe von 2.305.195 neuen Aktien ohne Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre finanziert. Diese strategische Investition unterstreicht das Bestreben von ad pepper, seine Position im europäischen Digitalmarkt weiter auszubauen. Die solute Holding, bekannt für ihre Preisvergleichsportale billiger.de und shopping.de, erwirtschaftete im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 44,7 Millionen Euro bei einem EBITDA von 3,9 Millionen Euro.

Weiteres Wachstumspotenzial in Sicht

Die Übernahme weiterer Anteile steht noch im Fokus der Geschäftsführung. Insbesondere laufen Gespräche mit der Deutsche Tele Medien GmbH, die darauf abzielen, eine Mehrheitsbeteiligung zu erlangen. Eine vollständige Konsolidierung der solute in den Konzernabschluss der ad pepper Group würde erhebliche Synergieeffekte freisetzen und die Marktdurchdringung im deutschsprachigen Raum intensivieren. Die Transaktion, die noch unter dem Vorbehalt üblicher Closing-Bedingungen steht, verspricht eine Stärkung der digitalen Kompetenz und eine Erweiterung der Reichweite im Bereich der Online-Preisvergleiche.

Anzeige

AD Pepper Media-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue AD Pepper Media-Analyse vom 24. Februar liefert die Antwort:

Die neusten AD Pepper Media-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für AD Pepper Media-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 24. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

AD Pepper Media: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...