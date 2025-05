Entspannung in Sicht...: Wochenrückblick KW 20-2025: Märkte zwischen Erleichterung und Zweifel!

Anzeige / Werbung

Die Wall Street nutzte die Gelegenheit zu einer Rallye, nachdem sich die Handelsspannungen leicht entspannten.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Märkte befinden sich zwischen "Doctor Tariffs' und "Mister Trade' - ein Abkommen zwischen Großbritannien und den USA sowie eine vorübergehende Aussetzung der chinesischen Strafzölle auf US-Produkte sorgten für Entspannung. Die Kombination aus nachlassendem Inflationsdruck und der wachsenden Erwartung, dass die US-Notenbank (Fed) bald den geldpolitischen Fuß vom Bremspedal nehmen könnte, verlieh den Märkten zusätzlichen Auftrieb. Doch zum Wochenschluss kam es - wenig überraschend - zu moderaten Gewinnmitnahmen, die dann am Freitag schon fast wieder aufgekauft wurden.

Quelle: Onvista.de

Der Optimismus wird zunehmend von der Unsicherheit über die mittelfristige Zinsentwicklung und die Zukunft der globalen Handelspolitik gebremst. Die aktuelle Marktverfassung bleibt geprägt von einem Paradoxon: Fallende Inflation und robuste Arbeitsmarktdaten auf der einen Seite, skeptische Anleihemärkte und steigende Aktienkurse auf der anderen.

Die Inflationsdaten sprechen derzeit eine beruhigende Sprache. Sowohl der Verbraucherpreisindex ("CPI') als auch der Erzeugerpreisindex ("PPI') blieben im April unter den Erwartungen - ein Signal, dass die jüngsten Zollerhöhungen bisher nicht auf die Endverbraucherpreise durchschlagen. Das schafft Spielraum für die Fed, sich vorsichtig einer lockereren Geldpolitik anzunähern - vorausgesetzt, der Trend setzt sich fort.

Der US-Arbeitsmarkt bleibt dabei das Fundament der wirtschaftlichen Widerstandskraft: Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe lagen im Rahmen der Erwartungen und unter kritischen Schwellenwerten. Die Wirtschaft zeigt sich damit weiterhin widerstandsfähig - trotz aller politischen und handelsbezogenen Störgeräusche.

Rohstoffe: Kupfer stabil - Gold schwächelt bei Risikofreude!

Die vorübergehende Entspannung im Welthandel hat sich auch auf die Rohstoffmärkte ausgewirkt. Kupfer zeigte sich mit einem Preis von 9.577 US-Dollar je Tonne an der London Metal Exchange robust. Doch Marktteilnehmer bleiben vorsichtig: Erst konkrete Vereinbarungen - etwa nach Ablauf der aktuellen 90-tägigen Zoll-"Waffenruhe" - könnten für nachhaltige Impulse sorgen.

Quelle: MinerDeck auf X

Gold hingegen musste diese Woche Federn lassen. Das Edelmetall verlor rund 2,5?%, belastet von der wiedergewonnenen Risikobereitschaft der Anleger und einem erstarkenden US-Dollar. Trotz der Rücksetzer bleibt das strukturelle Interesse an Gold nach wie vor hoch, nicht zuletzt wegen anhaltender geopolitischer Unsicherheiten.

Ausblick und Fazit: Handelsdaten aus China, globale "PMIs' und letzte Quartalszahlen! Trump, Tweets und Taten - die Märkte feiern den Wandel!

Die neue Woche bringt ein volles Paket an Wirtschaftsdaten. Bereits am Montag stehen die Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze aus China auf der Agenda - wichtige Indikatoren für das weltweite Wachstum. Am Donnerstag folgen dann die globalen Einkaufsmanagerindizes ("PMIs'), die einen umfassenden Überblick über die wirtschaftliche Dynamik in den großen Volkswirtschaften liefern werden.

Die Berichtssaison neigt sich dem Ende zu, doch einige große Namen könnten noch für Bewegung sorgen. Mit dabei: Diageo, Home Depot, Palo Alto Networks, Ryanair, Julius Bär und Generali.

Donald Trump scheint seine Rolle als "Tariff Man' vorerst abgelegt zu haben - und tritt nun als "Trade Man' auf, der Handelsabkommen schneller unterzeichnet, als er sie tweetet. Die Märkte danken es ihm: Trotz wirtschaftlicher Turbulenzen zeigen sich Aktienmärkte stabil bis optimistisch, unterstützt von einem geduldigen Fed-Vorsitzenden und der Aussicht auf politische Impulse in Form von Deregulierung und Steuersenkungen.

Aber dennoch ist noch nicht alles im grünen Bereich - die Weltwirtschaft wankt, aber sie fällt nicht. Und solange die Federal Reserve ihren Finger am Puls der Märkte behält, scheint der nächste Schock noch in Entfernung.

Vieles allerdings spricht für Rohstoff-Investments. Welche beispielsweise können Sie unserem folgenden Wochenrückblick entnehmen.

+++ SEHR INFORMATIV +++

INVEST 2025 - Stabilität in stürmischen Zeiten und ein Rohstoff-Abend der Extraklasse!

Wenn Märkte schwanken, suchen Anleger nach Halt. Und sie fanden ihn: auf der INVEST 2025 in Stuttgart.

Lesen Sie mehr

Foran Mining / Vizsla Silver

Energiespeicher und Rohstoffe

Einen der massivsten Stromausfälle in Europa mussten erst kürzlich Millionen Spanier und Portugiesen erleben - ein Weckruf.

Lesen Sie mehr

Miata Metals / Sibanye-Stillwater

Gold und Platin

Ebenso wie Gold ist Platin ein wertvolles Edelmetall. Beide werden in der Schmuckbranche, in der Industrie und als Anlage verwendet.

Lesen Sie mehr

OR Royalties / Gold Royalty

Investments bei Gold-Royalty-Unternehmen gut aufgehoben

Eine breit gestreute Anlage in Gold erhalten Investoren mit den Werten von Gold-Royalty-Gesellschaften.

Lesen Sie mehr

U.S. GoldMining / Fury Gold Mines

Gold als monetäres Anlagegut glänzt - Goldminenaktien sollten folgen

Die Margen bei den Goldunternehmen verbessern sich, das Potenzial der Minenunternehmen sollte nicht ignoriert werden.

Lesen Sie mehr

Da geht noch mehr...

Gewaltiger Kupfer-Gold-Fund! Neue Entdeckung entfacht Hype um mögliche Milliarden-Reserven!

Spektakuläre Gesteinsproben und Grabenfunde im heißesten Kupfer-Gold-Distrikt der Welt! Experten sprechen bereits von einer potenziellen Entdeckung von Weltformat - der nächste Kurs-Turbo ist gezündet!

Lesen Sie mehr

Mogotes Metals / Meridian Mining

Für die Dekarbonisierung und Elektrifizierung ist Kupfer unverzichtbar

Kupfer und seine mehr als 400 Legierungen spielen eine Schlüsselrolle.

Lesen Sie mehr

Discovery Silver / MAG Silver

Junk-Silber oder der Silbersack

Es geht um echtes Silber aus der Zeit früherer Währungen. Dieses Silber steht gerade im allgemeinen Interesse.

Lesen Sie mehr

++ Metall der Energiewende ++

Die Stunde der Wahrheit - Diese Aktie ist ein schlafender Riese mit Explosionspotenzial!

Die Nachfrage nach Nickel explodiert - und das ist erst der Anfang! Während der Markt für viele Industriemetalle nur moderat wächst, zieht die globale Nickel-Nachfrage mit +9 bis 10?% jährlich dramatisch an!

Lesen Sie mehr

Calibre Mining / Aurania Resources

Gold ist der bevorzugte Hafen für Investoren

Die US-Handelspolitik schürt Sorgen bezüglich finanzieller und wirtschaftlicher Unsicherheiten.

Lesen Sie mehr

Canada Nickel Company / Green Bridge Metals

Das autonome Fahren kommt voran - und braucht Rohstoffe

Der Mobilitätsmarkt könnte vor einem großen Umbruch stehen. Denn in den USA setzen sich Robotaxis immer mehr durch.

Lesen Sie mehr

Uranium Energy / Uranium Royalty

Kernkraft statt Kohle

Kohlekraftwerke zu schließen und dort Atomkraftwerke zu bauen, ist eine spannende Option.

Lesen Sie mehr

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Quellen: marketscreener.com, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, onvista.de, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com,

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ .

Enthaltene Werte: CA29258Y1034,CA55903Q1046,US9168961038,XD0002747026,XD0002746952,CA3449112018,BMG069741020,189388994,CA13000C2058,CA91702V1013,US82575P1075,ZAE000259701,CA13515Q1037,CA36117T1003,CA38071H1064,CA2546771072,CA83056P7157,378696065,US90291W1080,CA59403F1053,GB00BR3SVZ18,CA3929211025,CA6080111025,CA92859G6085,CA68390D1069