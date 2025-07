Außergewöhnliche Ausgangslage: Ein Must-Have für Goldinvestoren mit Weitblick

Anzeige / Werbung

die Goldexploration erlebt derzeit eine spannende Entwicklung mit Miata Metals (ISIN CA59403F1053 WKN A3EHXQ) an vorderster Front. Unter der Leitung von CEO Dr. Jacob Verbaas startet das Unternehmen im Juni eine Bohrkampagne auf dem vielversprechenden Sela Creek Projekt in Suriname - einem der letzten großen Goldexplorations-Frontiere der Welt. Trotz des Status als "Pre-Discovery"-Spieler hat Miata Metals bereits erhebliches Interesse von institutionellen Investoren auf sich gezogen, was die Marktchancen und das Potenzial für eine herausragende Entdeckung unterstreicht.

Miata Metals durchschneidet breite Aderabschnitte im Zielgebiet Puma des Goldprojekts Sela Creek in Suriname

Die ersten visuellen Resultate aus den Bohrlöchern 25DDH-SEL-018 und 25DDH-SEL-019 stellen einen vielversprechenden Fortschritt im laufenden Bohrprogramm von Miata Metals (ISIN CA59403F1053 WKN A3EHXQ) dar. Parallel dazu informiert das Unternehmen über den aktuellen Stand seines regionalen, generativen Explorationsprogramms, das kontinuierlich voranschreitet und mithilfe neuer Probenahmen und Kartierungen weitere potenzialreiche Zielgebiete erschließt.

Eine Stichprobe aus einer Erzhalde von Kleinbergbauern im neuen Prospektionsgebiet Aplito ergab einen Goldgehalt von 675 g/t Au!

Die Bohrlöcher 25DDH-SEL-018 und 25DDH-SEL-019 durchteuften jeweils breite Zonen mit dichten Quarzadern und begleitenden Alterationstexturen, die vom technischen Team von Miata bereits in früheren Bohrungen mit Goldmineralisierungen in Verbindung gebracht wurden. Diese visuellen Hinweise stützen das geologische Modell, das auf Basis von Oberflächenkartierungen und vorangegangenen Bohrkampagnen entwickelt wurde.

Bohrloch 25DDH-SEL-018 durchteufte zunächst eine verwitterte Oxidzone bis in 75 Meter Tiefe, gefolgt von einem 60 Meter mächtigen Abschnitt (102-162 m) mit intensiver Quarz-, Quarz-Pyrit- und Quarz-Karbonat-Aderung sowie starker Alteration.

durchteufte zunächst eine verwitterte Oxidzone bis in 75 Meter Tiefe, gefolgt von einem 60 Meter mächtigen Abschnitt (102-162 m) mit intensiver Quarz-, Quarz-Pyrit- und Quarz-Karbonat-Aderung sowie starker Alteration. Bohrloch 25DDH-SEL-019 schnitt vier ausgeprägte Aderzonen im Bereich zwischen 80 und 195 Metern, die typische Texturen und Strukturen aufweisen, wie sie zuvor als Indikatoren für Goldmineralisierung identifiziert wurden.

Diese ersten Bohrlöcher bei Puma haben genau das geliefert, was wir uns erhofft hatten: breite Zonen mit Aderbildungen und Alterationen, die starke Indikatoren dafür sind, dass wir auf ein bedeutendes System gestoßen sind. Die Übereinstimmung zwischen den Bohrkernen und unserem Vorhersagemodell ist ein starkes Zeichen dafür, dass wir an der richtigen Stelle bohren. Puma ist ein spannendes und wichtiges Gebiet innerhalb der Konzession. Die ersten visuellen Ergebnisse aus den ersten beiden Bohrlöchern bei Puma sind sehr ermutigend und zeigen, dass unser Vorhersagemodell weiterhin Bestand hat. Wir erschließen Schritt für Schritt das Potenzial dieses historisch aktiven, aber systematisch unterexplorierten Golddistrikts

Dr. Jacob Verbaas, CEO von Miata Metals

Parallel zur laufenden 10.000-Meter-Bohrkampagne führt das technische Team von Miata die Bewertung historischer und aktueller Abbaugebiete auf der 215 km² großen Konzession Sela Creek fort. Im Fokus stehen dabei die Kartierung von Gruben, systematische Probenahmen sowie die Untersuchung handwerklich angelegter Erzhalden, um ein besseres Verständnis der Morphologie und Mineralogie der Adern im gesamten Projektgebiet zu gewinnen.

Quelle: Pressemitteilung

Miata Metals (ISIN CA59403F1053 WKN A3EHXQ) hat bislang rund 600 Meter in den nördlichen Pits von Sela Creek gebohrt und plant eine umfassende 10.000-Meter-Kampagne. Der Fokus liegt auf den Zielen Puma, Stranger und Golden Hand, die anhand der Datenpriorisierung und geologischen Interpretationen als vielversprechend gelten.

Die Bohrlöcher sind relativ flach mit maximal 250 Metern Länge, da das Unternehmen zunächst die oberflächennahen Ressourcen und Strukturen verstehen möchte, bevor in die Tiefe gebohrt wird. Die Bohrkosten liegen bei etwa 300 bis 320 CAD pro Meter, was angesichts der abgelegenen Lage und Aufbaukosten für Infrastruktur ein wettbewerbsfähiger Wert ist.

Der Beginn der Regenzeit und schwierige Zugangssituationen sind Herausforderungen, die Miata Metals mit eigenem Equipment und guter Planung zu meistern versucht. Die Nähe zu den artisanal Minern erfordert zudem ein sensibles Stakeholder-Management, um gegenseitiges Vertrauen und Zugang zu gewährleisten.

Das Ausmaß des Projekts: Ein Goldsystem mit 16 Kilometern Länge

Sela Creek ist eines der größten unerschlossenen Goldfelder Surinames. Satellitenbilder zeigen eine 16 Kilometer lange Trendlinie aktiver artisanal mining Tätigkeiten entlang eines Drainagegebiets. Die ersten acht Kilometer bestehen sogar aus reinem Saprolitabbau - ein klarer Hinweis auf ein ausgedehntes Goldsystem, das noch in der Tiefe zu erkunden ist.

Obwohl die Goldverteilung nicht durchgängig auf hohem Niveau über die gesamte Länge sein wird, eröffnet die Größe des Systems enorme Chancen für eine bedeutende Entdeckung mit verschiedenen mineralogischen Stilen und potenziellen Ressourcen.

Das Sela Creek-Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 400 Quadratkilometern im produktiven Grünsteingürtel von Suriname. Es umfasst sieben bedeutende, von Kleinbergbauern betriebene Gruben sowie zwei große Scherzonen, die historische Goldfunde hervorgebracht haben. Der lokale, handwerkliche Bergbau spielt eine zentrale Rolle in Miata Metals (ISIN CA59403F1053 WKN A3EHXQ) Explorationsstrategie und liefert wertvolle Hinweise für die gezielte Weiterentwicklung des Projekts.

Sela Creek ist ein historisches Goldfeld mit über 100 Jahren artisanalem Bergbau, das bisher kaum moderne Exploration gesehen hat. Die logistischen Herausforderungen in Suriname sind zwar nicht zu unterschätzen, doch die Aussicht auf ein großes Goldvorkommen macht die Mühen mehr als wett.

Innovative Nutzung von historischen Daten und moderner Technologie

Ein entscheidender Vorteil von Miata Metals (ISIN CA59403F1053 WKN A3EHXQ) ist die Integration von historischem Datenmaterial, insbesondere der Arbeiten von Hunter Bay aus dem Jahr 2012, mit modernen Analyseverfahren. Durch die Kombination alter Proben, geophysikalischer Untersuchungen und über zwölf Jahre artisanalem Bergbau kann das Team geologische Modelle mit bislang unerreichter Präzision entwickeln.

Der wahre Schlüssel zum Erfolg ist jedoch die Auswertung der artisanal-mining-Aktivitäten als Datenquelle. Mithilfe von Satellitenbildern und Zeitreihenanalysen wird nachvollzogen, wie sich die Goldsucher durch die verschiedenen Schichten graben - von der Lateritschicht bis hinunter zum Saprolith und letztlich zum unversehrten Gestein. Die farblichen Veränderungen und die räumliche Entwicklung der Minenöffnungen liefern wertvolle Hinweise auf die strukturelle Ausrichtung und die Lagerstätten-Platzierung.

Großes institutionelles Interesse trotz Pre-Discovery-Status

Miata Metals (ISIN CA59403F1053 WKN A3EHXQ) bewegt sich trotz des frühen Stadiums mit einer Marktkapitalisierung von rund 25 Millionen CAD in einem günstigen Bewertungsbereich. Dies spiegelt die hohe Erwartungshaltung wider, die der Exploration aktuell entgegengebracht wird - nicht zuletzt aufgrund des Erfolgs von Founders Metals und anderen Akteuren in der Region.

Die Anleger spalten sich in zwei Lager: Die einen sehen das immense Potenzial, die anderen bleiben skeptisch aufgrund fehlender Bohrergebnisse. Dennoch konnte Miata Metals (ISIN CA59403F1053 WKN A3EHXQ) bei der jüngsten Kapitalrunde 10% institutionelle Beteiligung sichern - ein Zeichen für das Vertrauen größerer Investoren. Die größten institutionellen Anteilseigner halten inzwischen über 10% der Aktien, was die Stabilität und das langfristige Commitment unterstreicht.

Das Managementteam, bestehend aus drei der vier Gründer, hält einen erheblichen Anteil am Unternehmen und hat bislang keine Aktien verkauft. Dies ist ein starkes Signal für den Glauben an die eigene Story und die Zukunft des Projekts.

Ein weiteres sehr aussichtsreiches Projekt von Miata ist das Nassau-Projekt

Das Nassau-Projekt liegt ca. 125 km südöstlich von Paramaribo und ca. 100 km nördlich des Sela-Projekts und ist über eine Forststraße erreichbar. Das Projekt liegt weniger als 20 km südlich von Newmonts Merian-Mine und entlang der regionalen Streichrichtung von Zijins Rosebel-Mine. Gesamtfläche der Konzession: 19.916 ha.

Hier hat das Unternehmen kürzlich eine Option unterzeichnet zur Erhöhung des Anteils am Nassau-Goldprojekt in Suriname auf 100%.

Das gesamte Projekt beherbergt mehrere identifizierte Goldzonen, von denen jede mehrere Goldvorkommen umfasst.

Die Konsolidierung des Grundstücks Nassau stellt eine einzigartige Gelegenheit dar, den Aktionären von Miata ein größeres Engagement bei der Goldexploration und -entdeckung zu bieten, während das Unternehmen die Bohrungen auf seinem Vorzeige-Goldprojekt Sela Creek weiter vorantreibt.

Mit dieser Transaktion verfügt Miata nun über das Potenzial, sowohl Sela Creek als auch Nassau zu 100% zu besitzen, wodurch wir die volle strategische Kontrolle über unser Goldportfolio in Suriname haben

Dr. Jacob Verbaas, CEO von Miata

Miata Metals - Ein Must-Have für Goldinvestoren mit Weitblick

Miata Metals (ISIN CA59403F1053 WKN A3EHXQ) befindet sich am Anfang einer potenziell bahnbrechenden Entdeckung in einem der letzten großen Goldexplorationsgebiete der Welt - dem Guiana Shield in Suriname. Die Kombination aus historischer artisanal mining Aktivität, modernster geologischer Analyse und einem erfahrenen, engagierten Team schafft eine außergewöhnliche Ausgangslage.

Die institutionelle Unterstützung, die klare Kapitalstruktur mit hohem Insideranteil und die laufende Bohrkampagne positionieren Miata Metals (ISIN CA59403F1053 WKN A3EHXQ) als einen der attraktivsten Junior-Explorer im Goldsektor. Trotz der aktuellen "Pre-Discovery"-Phase sind die Marktreaktionen und das Wachstumspotenzial beeindruckend.

Für risikobewusste Investoren, die frühzeitig in ein Projekt mit enormer Hebelwirkung auf den Goldpreis einsteigen wollen, ist Miata Metals eine klare Kaufempfehlung. Die kommenden Monate könnten die Weichen für eine spektakuläre Neubewertung stellen - jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, sich zu positionieren.

Für weitere Details und Updates empfehlen wir den Blick auf die offizielle Website von Miata Metals

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

