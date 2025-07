Die Welt unter Strom: Wie Kupfer zum strategisch wichtigsten Metall der Erde wurde

Anzeige / Werbung

Heute tauchen wir in eine der spannendsten Rohstoffgeschichten des Jahrzehnts ein - und warum Vizsla Copper (WKN: A3DZZR FSE: 97E0) sich gerade selbst an die Spitze katapultiert hat.

Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser. Ich hoffe, Sie genießen Ihren Sommer bisher.

Die Welt elektrifiziert sich - und Kupfer ist das Rückgrat

Ein globaler Paradigmenwechsel

Die Welt befindet sich im Umbruch. Saubere Energie, KI-Infrastruktur, E-Fahrzeuge und elektrifizierte Transportsysteme werden nicht mehr nur geplant - sie werden gebaut. Aber ohne Kupfer läuft nichts.

Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) soll sich die Kupfernachfrage bis 2035 verdoppeln - und das Angebot hinkt weit hinterher. Schon jetzt stammen 25% der weltweiten Kupfernachfrage aus dem Bereich erneuerbare Energien. Bis 2040 soll dieser Anteil auf über 60% steigen.

Kurz gesagt: Ohne Kupfer keine Energiewende.

Clean Tech läuft mit Kupfer

Erneuerbare Energien wie Wind- und Solarkraft benötigen 4-6 Mal mehr Kupfer pro Megawatt als fossile Kraftwerke.

wie Wind- und Solarkraft benötigen als fossile Kraftwerke. E-Fahrzeuge brauchen bis zu 90 ?kg Kupfer pro Auto - das 3-4-Fache eines Verbrenners.

brauchen bis zu - das 3-4-Fache eines Verbrenners. Rechenzentren, getrieben durch KI und Cloud-Boom, werden zu Großverbrauchern - durch Kühlung, Hochleistungskabel und Stromnetzanbindung.

Kupfer ist nicht nur Teil der Transformation - es ist ihr Lebensnerv.

Angebotsengpässe zeichnen sich ab

Das Problem: Die meisten Kupferreserven sind geografisch konzentriert. Über 50% der Reserven liegen in nur fünf Ländern. Und 75% der Raffinierungskapazität liegt in China.

Laut der UN-Konferenz für Handel und Entwicklung (UNCTAD) müssten bis 2030 weltweit 80 neue Kupferminen eröffnet werden - mit einem Kapitalbedarf von über 250 Milliarden US-Dollar, um den Bedarf zu decken.

Deshalb erkennt der Markt langsam: Kupfer ist kein zyklischer Industriemetall mehr - es wird zum strategischen Rohstoff.

Vizsla Copper: Das richtige Metall. Zur richtigen Zeit. Mit der richtigen Entdeckung.

Eine bahnbrechende Entdeckung bei Thira

Im Juli 2025 meldete Vizsla Copper (WKN: A3DZZR FSE: 97E0) einen bahnbrechenden Fund beim Thira-Zielgebiet im Poplar-Projekt, zentral in British Columbia.

Bereits das erste moderne Bohrloch (TH25-138) traf:

499,3 Meter durchgehende porphyrartige Mineralisierung

Mit einem Gehalt von 0,39 % CuEq ab nur 10,7 Metern Tiefe

ab nur Inklusive eines höhergradigen Intervalls von 345,3 Metern mit 0,43% CuEq

Das sind Weltklasse-Werte - besonders für oberflächennahe Porphyrsysteme. Die Mineralisierung enthält Kupfer, Molybdän, Silber und Gold - ein wirtschaftlich attraktives polymetallisches Profil.

Folgebohrungen bereits angelaufen

Nach dem Erfolg hat Vizsla das Bohrprogramm auf 5.000 Meter ausgeweitet. Ziel ist es:

Die laterale und vertikale Ausdehnung zu definieren

Auf hochgradige Zonen zu vektorisieren

Nach weiteren Porphyrzentren in der Tiefe zu suchen

Ein Programm, das neue Lagerstätten aufspürt - nicht nur bestehende erweitert.

Erstklassige Jurisdiktion: British Columbia

Das Thira-Ziel liegt im Quesnel-Terrane, einem bewährten Kupfergürtel mit Minen wie Highland Valley, Mount Polley und Gibraltar. Es bietet:

Straßenanbindung

Strominfrastruktur

Genehmigungssicherheit

Nähe zu Schmelzwerken und Exporthäfen

British Columbia gilt als eine der Top-5-Bergbaujurisdiktionen weltweit - ideal für den Aufbau der nächsten Kupfergeneration.

Noch unterbewertet - aber nicht mehr lange

Trotz des Fundes wird Vizsla Copper aktuell nur mit 42 Millionen CAD bewertet. Vergleichbare Kupfer-Explorer mit ähnlichem Potenzial notieren teils bei dem Doppelten.

Mit weiteren Ergebnissen dürfte dieser Bewertungsabschlag schnell verschwinden.

Fazit: Kupfer ist die Story des Jahrzehnts

Kupfer ist nicht länger nur Baumaterial - es ist der entscheidende Baustein für Energie, Transport und Technologie.

Regierungen sichern sich Versorgung. Autohersteller steigen in Minen ein. Großkonzerne suchen nach Funden in sicheren Regionen. Und Vizsla Copper hat gerade eine der spannendsten neuen Porphyrentdeckungen in Nordamerika gemacht - in einem der sichersten Länder der Welt.

Solche Setups markieren Wendepunkte im Rohstoffsektor.

Beobachten Sie Vizsla Copper. Beobachten Sie Thira. Beobachten Sie Kupfer. Die Zukunft führt durch sie hindurch.

Quellen & Nachweise:

Internationale Energieagentur - Nachfrage nach kritischen Mineralien:

https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions UNCTAD - Kupferknappheit:

https://unctad.org/news/copper-supply-crunch-threatens-energy-and-digital-transitions Sprott - Copper: Wired for the Future:

https://sprott.com/insights/copper-wired-for-the-future Mining.com - Warum Kupfer das wichtigste Metall der Energiewende ist:

https://www.mining.com/web/copper-is-the-metal-of-the-future Wikipedia - Kupfer in erneuerbarer Energie:

https://en.wikipedia.org/wiki/Copper_in_renewable_energy MarketWatch - Kupfernachfrage wird sich bis 2030 verdreifachen:

https://www.marketwatch.com/story/green-tech-and-evs-will-lead-to-huge-shift-in-metals-demand-analyst-says-4369d53d The Guardian - IEA: Kupfer ist entscheidend für Netto-Null-Ziele:

https://www.theguardian.com/environment/2025/may/21/copper-supply-demand-analysis-international-energy-agency Vizsla Copper Pressemitteilung - Thira-Entdeckung:

https://vizslacopper.com/news-releases/vizsla-copper-announces-new-copper-molybdenum-discovery-at-the-thira-target-drills-345.3-meters-of-0.43-cueq-in-first-drill Reuters - Erweiterung Highland Valley Mine:

https://www.reuters.com/markets/commodities/canadas-teck-resources-approves-highland-valley-copper-mine-life-extension-2025-07-24

Enthaltene Werte: CA8787422044,CA19425C1005,DE000C6GFHX6,CA92858X2068,CA92859G6085