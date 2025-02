Der Platinpreis startet mit einem leichten Plus in die neue Handelswoche. Am frühen Morgen notiert das Edelmetall bei 975 US-Dollar und liegt damit 0,49 % über dem Schlusskurs der Vorwoche (971 US-Dollar). In den letzten fünf Handelstagen zeigte sich die Entwicklung jedoch nahezu unverändert mit einem leichten Minus von 0,07 %. Nun steht der Markt vor einer wichtigen Phase: Die Unterstützung um 970 US-Dollar wurde zunächst bestätigt, doch weiteres Aufwärtsmomentum bleibt entscheidend, um den Platinpreis nachhaltig nach oben zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...