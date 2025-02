Apple plant eine Investition von 500 Milliarden Dollar in die US-Wirtschaft, um Forschung, KI-Entwicklung und Software auszubauen. Gleichzeitig will das Unternehmen 20.000 neue Arbeitsplätze schaffen und die Produktion stärker in die USA verlagern, unter anderem mit neuen Fabriken in Texas und Arizona. Diese Entscheidung ist auch eine Reaktion auf den wirtschaftlichen Druck der Trump-Regierung, die US-Unternehmen zur Rückverlagerung ihrer ...

