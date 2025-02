Der Kia EV3 ist preiswert, bietet trotz seiner kompakten Maße viel Platz und in der richtigen Konfiguration auch eine hohe Reichweite. Nur in einer Disziplin kann er nicht überzeugen, wie wir in unserem zweiwöchigen Test festgestellt haben. Kia hat in den vergangenen Jahren bereits mehrfach unter Beweis gestellt, dass das südkoreanische Unternehmen in der Lage dazu ist, erstklassige Elektroautos zu bauen. Das fing an mit dem EV6, der es dank 800-Volt-System ...

